Il Natale, la corsa finale ai regali con un occhio alle previsioni per scoprire che tempo farà

I REGALI

Ormai è sempre più vicina la notte di Babbo Natale, tanto attesa dai più piccoli, ma anche dai grandi. Allora scopriamo cosa troveremo sotto l’albero. Anche quest’anno capi d’abbigliamento e borse sono in cima alle preferenze dei Babbo Natale italiani, una preferenza indicata dal 47% dei consumatori, a seguire le calzature (19%), i prodotti di cosmetica, giochi e giocattoli appunto. Tra i cinque doni più scelti anche libri e prodotti editoriali (33%) e tecnologia (32%), senza dimenticare doni gastronomici e prodotti da enoteca. Secondo Confesercenti-Ipsos, in media si faranno poco meno di nove regali a testa, per un totale di 8,1 miliardi di euro. A spendere di più saranno over 34 (231 euro) e uomini (256 euro), a livello territoriale i residenti del Centro con 264 euro e del Nord Italia a quota 246 euro.

COSA PORTEREMO IN TAVOLA

La spesa per imbandire la tavola di Natale ormai dovrebbe esser già cosa fatta. Così come la stima di Coldiretti/Ixé secondo cui il budget delle famiglie si è fermato a 108 euro. La maggioranza, l’88%, ha organizzato il pranzo in casa, con una media di 8 invitati, mentre un 9% sceglierà un ristorante o un agriturismo, il resto deciderà all'ultimo momento. Nella scelta del menù vince sempre la tradizione, mamme, nonne e chef casalinghi si mettono ai fornelli per sfornare quei piatti che ci riportano all’infanzia. Dalla pasta fresca in brodo agli arrosti, mentre sul fronte dei dolci si registra una tendenza al fai da te in quasi la metà delle case. Nei calici, grande protagonista lo spumante, che non mancherà sull'83% delle tavole.

DAL PROFANO AL SACRO

Come ogni anno i riflettori si spostano sul Vaticano, per la messa della notte di Natale e quella del 25, nella Basilica di san Pietro cui seguirà il messaggio natalizio e la Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco. Prima del rito che celebrerà la nascita di Gesù, però, il Pontefice darà il via ufficialmente il via al ‘Giubileo della speranza 2025’. E RTL 102.5 trasmetterà, in diretta, da Piazza San Pietro. Ivana Faccioli, Enrico Galletti e don Giacomo Pavanello commenteranno la Messa solenne, presieduta da Papa Francesco, e l'apertura della Porta Santa.