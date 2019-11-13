Il post in fabbrica, Finissaggio e Tintoria Ferraris offre 10 posti di lavoro

Il managing director dell’azienda leader nella nobilitazione e tintura dei tessuti Francesco Ferraris è intervenuto in Non Stop News

Stamattina, in Non Stop News, per la rubrica Il post in fabbrica, è stato ospite in studio a Milano Francesco Ferraris, managing director di Finissaggio e Tintoria Ferraris. L'azienda, leader nella nobilitazione e tintura dei tessuti, è nata in provincia di Biella, ha 150 dipendenti e ne cerca subito almeno 10: "Cerchiamo figure tecniche, che non riusciamo a trovare. Cerchiamo soft skills, cioè caratteristiche che vanno oltre le competenze. Cerchiamo attitudine al miglioramento, voglia di lavorare e passione. Cerchiamo giovani tra i 20 e i 25 anni. Il nostro settore è una nicchia". I curricula per le candidature possono essere inviati a www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica. L'appuntamento con Il post in fabbrica torna su RTL 102.5 mercoledì prossimo alle ore 7.45.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti