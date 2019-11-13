Il post in fabbrica, Finissaggio e Tintoria Ferraris offre 10 posti di lavoro

13 novembre 2019, ore 10:00
Il managing director dell’azienda leader nella nobilitazione e tintura dei tessuti Francesco Ferraris è intervenuto in Non Stop News
Stamattina, in Non Stop News, per la rubrica Il post in fabbrica, è stato ospite in studio a Milano Francesco Ferraris, managing director di Finissaggio e Tintoria Ferraris. L'azienda, leader nella nobilitazione e tintura dei tessuti, è nata in provincia di Biella, ha 150 dipendenti e ne cerca subito almeno 10: "Cerchiamo figure tecniche, che non riusciamo a trovare. Cerchiamo soft skills, cioè caratteristiche che vanno oltre le competenze. Cerchiamo attitudine al miglioramento, voglia di lavorare e passione. Cerchiamo giovani tra i 20 e i 25 anni. Il nostro settore è una nicchia". I curricula per le candidature possono essere inviati a www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica. L'appuntamento con Il post in fabbrica torna su RTL 102.5 mercoledì prossimo alle ore 7.45.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Istat: crescono il reddito e il risparmio delle famiglie, ma peggiorano i conti della Pubblica Amministrazione
A dicembre si accentua il ritmo di crescita su base annua dei prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Il "carrello della spesa" passa da +1,5% di novembre a +2,2. Mentre i prodotti ad alta frequenza d'acquisto vanno da +2,0% a +2,2%
Dazi, tregua fra Stati Uniti e Cina, stop parziale per 90 giorni e riduzione di 115 punti percentuali
L'incontro a Ginevra è avvenuto 2 giorni dopo che il presidente americano Trump ha presentato un accordo commerciale con il Regno Unito, il primo da quando ha imposto tariffe più o meno proibitive a tutti i Paesi. Ora riflettori puntati sul confronto con l’UE