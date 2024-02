"Muschio Selvaggio è di Luis Sal": ecco la decisione del Tribunale di Milano. Ma Fedez risponde così...

Si torna a parlare di "Muschio selvaggio", il famoso podcast che ha visto per anni collaborare Fedez con Luis Sal. I due hanno litigato diversi mesi fa, tutto si è trascinato in tribunale dopo il video virale di Luis Sal. Ora il tribunale di Milano, secondo quanto riferito da Luis Sal, dà ragione a quest'ultimo.

Cosa accadrà adesso? Il rapper, al centro della bufera mediatica dopo la bomba di Dagospia sulla rottura con sua moglie, dovrebbe cedere le sue quote davanti a un notaio. Se questo non dovesse avvenire Luis Sal potrebbe ricorrere nuovamente a vie legali

LE PAROLE DELL'UFFICIO STAMPA DI LUIS SAL

In una nota, l'ufficio stampa di Luis Sal, si legge:

"il provvedimento ha decretato che la società di Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest'ultimo nella gestione del podcast".

LA RISPOSTA DI FEDEZ SUI SOCIAL

Non tarda ad arrivare la risposta del rapper, che sui social precisa:

"Il provvedimento del tribunale di Milano non ha decretato ancora nulla sulla vicenda Muschio Selvaggio. In relazione alla recente dichiarazione dell'ufficio stampa di Luis Sal, apparsa su diversi siti di informazione, merita una correzione riguardo alla decisione del tribunale di Milano sulle quote della società di Fedez.

Contrariamente a quanto affermato nella nota, il tribunale di Milano - si spiega in una nota stampa - non ha 'decretato' che le quote appartenenti a Doom debbano essere vendute alla società di Sal. L'ordinanza emessa è di natura cautelare e prevede la nomina di un custode per le quote della società Muschio Selvaggio s.r.l., di proprietà di Doom. È infatti importante sottolineare che la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata.

Il giudice - si legge ancora - ha stabilito, sulla base di una valutazione ancora sommaria, propria della fase cautelare, che il custode gestirà le quote di Doom nell'interesse della società Muschio Selvaggio s.r.l., e non nell'interesse della società di Luis Sal, come richiesto dallo stesso nel suo ricorso. Di conseguenza, - conclude - non c'è stata alcuna esautorazione di Fedez dalla gestione del podcast, a differenza di quanto dichiarato nella nota emessa stamattina".

RIPERCORRIAMO TUTTA LA VICENDA

Fedez e Luis Sal: amici e poi, forse, anche un po' nemici (speriamo che le ferite si possano rimarginare quanto prima). Tutto inizia nel giugno del 2023: Luis Sal non è presente nel podcast. Iniziano a volare gli stracci tra i due: Fedez lo accusa di aver abbandonato il progetto

Non tarda ad arrivare la risposta di Luis Sal, che con un video virale attacca Fedez. E dice:

"Dillo alla mamma, dillo all'avvocato"

Una dichiarazione di guerra. Tutto si sposta nelle aule di tribunale tra carte bollate e avvocati.

A novembre scorso, poi, il settimanale "Chi" parla di un accordo economico con patto di riservatezza tra Fedez e Luis Sal. Ma entrambi smentiscono la notizia. Il resto è storia di questi giorni.

FEDEZ E IL MATRIMONIO (FINITO CON LA FERRAGNI)

Sicuramente non è un bel periodo per Fedez, che deve fare i conti con la bufera mediatica e con la fine del matrimonio con Chiara Ferragni (attesa da Fazio per il prossimo 3 marzo). A Pomeriggio 5 sia Chiara, sia Fedez continuano a chiedere rispetto a tutti. Privacy.

Stamattina il rapper ha incontrato 370 studenti del liceo Passioni di Torino. Ed ha detto:

"Questa generazione è la cavia dei social. Andrebbero studiate le ripercussioni psicologiche, psichiatriche e sociali degli stessi social network, ma oggi ci sono pochissimi studi, per questo siamo cavie".