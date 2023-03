Gli eurodeputati contro i super ricchi, “la tassazione sia adeguata alla ricchezza”

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Ancora una volta si torna a parlare di una maggiore tassazione per i redditi più alti. Questa volta lo si fa a Strasburgo. 130 deputati del Parlamento europeo hanno presentato una proposta per introdurre un'imposta progressiva sul patrimonio degli ultra ricchi su scala internazionale per ridurre le disuguaglianze e contribuire a finanziare gli investimenti necessari per la transizione ecologica e sociale.





Dalle multinazionali ai grandi patrimoni

"Quello che siamo riusciti a ottenere per le multinazionali, dobbiamo farlo ora per i ricchi", scrivono l'europarlamentare francese Aurore Lalucq (Socialisti e Democratici) e l'economista Gabriel Zucman, promotori della campagna, in un articolo pubblicato oggi sul quotidiano Le Monde. La tassazione che riguarda le multinazionali dovrebbe infatti entrare in vigore quest’anno, dopo una lunga contrattazione avvenuta alla fine dello scorso dicembre. L’iniziativa prevederà una aliquota globale minima pari al 15% , che andrà versata da tutte le multinazionali dell'Unione europea, con una società madre o una controllata situata in uno Stato membro dell'unione e con un fatturato superiore ai settecentocinquanta milioni di euro complessivi. L’idea è quella di aggiungere un'ulteriore imposta dell'1,5% su patrimoni di almeno cinquanta milioni di euro, ma la proposta andrà comunque valutata e discussa da tutto il parlamento “collettivamente e democraticamente". Lalucq e Zucman hanno invitato l'Ocse e le Nazioni Unite ad avviare i negoziati in merito, sollecitando l'Unione europea ad agire. L'invito è rivolto a governi e organizzazioni internazionali: Ocse, Ue, Nazioni Unite.