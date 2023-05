Italia leader dell’economia circolare in Europa, dati in leggero calo rispetto agli anni precedenti

L’Italia è ancora una volta leader per quanto riguarda l’economia circolare in Europa . Lo ha dichiarato attraverso un comunicato il Circular Economy Network in collaborazione con Enea. Il rapporto presentato a Roma si basa su sette indicatori in particolare, dal tasso di riciclo dei rifiuti alla produttività delle risorse, dal rapporto fra la produzione dei rifiuti e il consumo di materiali alla quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo totale lordo. La classifica ha visto l’Italia piazzarsi come migliore in assoluto per quanto riguarda l’economia circolare, seguita da Spagna, Francia, Germania e Polonia.

Pichetto Fratin, “in testa ma con margini di crescita”

Sebbene l’Italia abbia avuto un rallentamento per quanto riguarda il miglioramento dell’economia circolare, non si è detto preoccupato Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica: “La forbice con altri paesi europei si potrà anche ridurre, perché noi siamo al massimo, e chi sta in alto oltre il tetto non ci va. Abbiamo una differenza enorme con altri paesi perché abbiamo una raccolta differenziata eccellente, anche se ci sono margini di crescita, in particolare in alcuni territori. Su questo fronte, siamo il Paese di testa”. Anche il presidente del Circular Economy Network Edo Ronchi ha parlato in seguito alla presentazione del rapporto, chiedendo al nostro Paese un ulteriore sforzo: “Occorre accelerare, anche per combattere l'inflazione. Se il costo delle materie prime e delle risorse aumenta, la circolarità è una risposta concreta alla crisi. Per questo è fondamentale dotarci di tutti gli strumenti utili per sviluppare pienamente l'economia circolare”, ha dichiarato Ronchi.