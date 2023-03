Confindustria, nel 2023 crescita modesta ma meglio del previsto con il Pil a + 0,4%, nel 2024 + 1,2%

Dal centro studi di Confindustria arrivano gli ultimi dati sul Pil Italiano. Sono contenuti nelle stime economiche di primavera dell’istituto di Via dell’Astronomia. In sostanza la previsione è di una crescita modesta per i prossimi mesi ma, comunque, meglio di quanto ci si potesse aspettare. Il prodotto interno lordo nel 2023 si rafforzerà dello 0,4%, “in netto rallentamento rispetto alla media del 2022”, ma in deciso miglioramento rispetto a quanto si ipotizzava solo qualche mese fa, quando si prevedeva una crescita zero. Si tratta di una variazione acquisita, quindi, resterà tale anche se i quattro trimestri registrassero una crescita nulla. Secondo gli esperti, il miglioramento è “esclusivamente legato alla migliore dinamica della seconda metà del 2022. Escludendo il trascinamento per quest’anno si conferma una crescita piatta “. Per il prossimo anno, “grazie al rientro dell'inflazione, alla politica monetaria meno restrittiva e alla schiarita nel contesto internazionale, si registrerà una dinamica migliore anche in Italia (+1,2%)". Certo, sulla situazione generale peseranno ancora l’inflazione troppo alta e il rialzo dei tassi, così come i rischi legati alla “corretta calibrazione della politica monetaria” e le conseguenze del possibile aumento dell’instabilità finanziaria “che puo' coinvolgere, come emerso di recente, la solidità delle banche a livello internazionale e i mercati immobiliari che potrebbero risentire più del previsto dell'aumento dei tassi, come ci ricorda la crisi dei mutui subprime del 2008”.