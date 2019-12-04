Il post in fabbrica, Minsait offre 150 posti di lavoro

04 dicembre 2019, ore 10:00
Ospite di Non Stop News Aline Maldese, Human resources manager della società che si occupa di Ict
Stamattina, in Non Stop News, per la rubrica Il post in fabbrica, è stata ospite in studio a Milano Aline Maldese, Human resources manager di Minsait. Si tratta di una società del gruppo spagnolo Indra, leader nel settore Ict in Europa e America latina. Dal 2011 si è stabilita in Italia, sia per la sua posizione strategica, sia per la qualità delle sue risorse umane. Ha 1100 dipendenti in Italia, ne cerca con urgenza altri 150: "Cerchiamo laureati in discipline scientifiche come informatica, ingegneria o economia (ma non solo) per le sedi di Roma, Milano, Bari, Napoli e Matera. Ci impegnano a formare il talento dei junior, affiancandoli nel loro percorso di inserimento nel mondo del lavoro. Crediamo nella multidisciplinarità dei team". I curricula per le candidature possono essere inviati a www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica. L'appuntamento con Il post in fabbrica torna su RTL 102.5 mercoledì prossimo alle ore 7.45.
Argomenti
Il post in fabbrica
Minsait
non stop news