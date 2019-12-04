Il post in fabbrica, Minsait offre 150 posti di lavoro

04 dicembre 2019

Ospite di Non Stop News Aline Maldese, Human resources manager della società che si occupa di Ict

Stamattina, in Non Stop News, per la rubrica Il post in fabbrica, è stata ospite in studio a Milano Aline Maldese, Human resources manager di Minsait. Si tratta di una società del gruppo spagnolo Indra, leader nel settore Ict in Europa e America latina. Dal 2011 si è stabilita in Italia, sia per la sua posizione strategica, sia per la qualità delle sue risorse umane. Ha 1100 dipendenti in Italia, ne cerca con urgenza altri 150: "Cerchiamo laureati in discipline scientifiche come informatica, ingegneria o economia (ma non solo) per le sedi di Roma, Milano, Bari, Napoli e Matera. Ci impegnano a formare il talento dei junior, affiancandoli nel loro percorso di inserimento nel mondo del lavoro. Crediamo nella multidisciplinarità dei team". I curricula per le candidature possono essere inviati a www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica. L'appuntamento con Il post in fabbrica torna su RTL 102.5 mercoledì prossimo alle ore 7.45.

