Il primo King's Speech di re Carlo III, tra tradizione e il ricordo dell'"amata madre" Elisabetta

L’ingresso a Westminster accompagnato da un corteo in carrozza, accanto alla regina Camilla. I colpi di cannone sparati a salve, l’inno nazionale e il ricordo dell’amata madre Elisabetta, scomparsa un anno fa, e del suo "spirito di servizio e devozione verso il Paese". È iniziato così il primo King’s Speech di Carlo III, il discorso del re a Camere unite che segna l'inaugurazione di un nuovo anno di lavori del Parlamento britannico.





IL PROGRAMMA IN 21 PUNTI

Il sovrano ha dato lettura dei 21 punti del programma del governo inglese, presieduto da Rishi Sunak, primo inquilino di Downing Street nato da immigrati indiani, succeduto un anno fa a Boris Johnson e poi a Liz Truss come terzo leader della maggioranza Tory di questa legislatura. Tra gli obiettivi, rilanciare l’economia messa a dura prova dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, investire in energia rinnovabile e una stretta sulla legalità, a partire dal giro di vite promesso contro le violenze sessuali, per le quali potrebbe scattare la pena dell'ergastolo. Spazio anche per un richiamo al conflitto in Medio Oriente, con la ricerca di pace e stabilità e la condanna dei barbari atti di terrorismo contro la popolazione israeliana e la necessità di un supporto umanitario a Gaza.





AL MASCHILE DOPO 70 ANNI

Per re Carlo III - 75 anni tra una settimana - si tratta di un debutto in veste di sovrano. L'anno scorso infatti fu sempre lui a leggere l'ultimo Queen's Speech di Elisabetta II, a nome di sua madre 96enne, pochi mesi prima di succederle. Ma se allora Carlo sedette accanto al trono vuoto, questa volta la preziosa seduta è tutta per lui, vestito con l'alta uniforme da grande ammiraglio del Royal Navy, la testa coronata, così come la regina consorte Camilla. Un discorso che è tornato al maschile per la prima volta dal 1951, dopo 70 anni di regno elisabettiano. Infine Carlo III ha ripreso la via di Buckingham Palace, a conclusione di un evento in cui non sono mancate contestazioni. Nel corso del corteo iniziale infatti, in corrispondenza di Parliament Square, circa 500 repubblicani hanno protestato contro il sovrano al grido di "Not my King".