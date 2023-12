Il principe Harry vince la causa contro il Mirror, è stato intercettato illegalmente. "Ho ucciso il drago"

Una vittoria parziale davanti al giudice ma dal sapore di un vero trofeo se si considera il bagaglio personale, di dolore e perdita, del protagonista: davanti all’Alta Corte di Londra è arrivata la condanna per l’editore del Daily Mirror, accusato dal principe Harry di aver raccolto illegalmente informazioni in relazione a 33 storie scritte, nel corso degli anni, sulla sua vita privata. La giustizia infatti ha accertato che il giornale ha utilizzato intercettazioni telefoniche in maniera sistematica dal 1998, quando il principe era solo un adolescente, per poi avere un picco tra il 2006 e il 2011. Il tabloid dovrà così pagare 140mila seicento sterline a favore del secondogenito di Carlo e Diana, la cui principale soddisfazione è quella di trovare conferma nelle sue accuse ai giornali di intrusione nel privato. Una battaglia personale che il Duca di Sussex ha portato avanti in più procedimenti, diventando il primo reale della storia contemporanea a deporre davanti ad un giudice.