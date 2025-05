Il Trono di Spade, Arya rivela chi voleva uccidere nella serie

L'attrice Maisie Williams ha svelato in un'intervista di aver sperato che il suo personaggio potesse uccidere Cersei Lannister, nell'ultima stagione dello show

Maisie Williams, in un'intervista a Entertainment Weekly, ha rivelato chi voleva che il suo personaggio de "Il Trono di Spade", Arya Stark, assassinasse nella stagione finale dello show, ovvero la sua nemesi degli ultimi dieci anni, Cersei Lannister. "Volevo solo essere di nuovo sul set con Lena, è molto divertente", ha detto la Williams di Lena Headey, che ha interpretato Cersei nella serie. "E volevo che Arya uccidesse Cersei anche se questo avesse portato alla morte di Arya", ha aggiunto. "Quando ho letto la sceneggiatura, nella scena in cui Jamie incontra Cersei, ho pensato: 'Adesso si toglie la faccia e si trasform in Arya', pensavo che fosse così che dovesse andare".

Tuttavia, la sua ultima conversazione con il Mastino, le ha fatto capire che Arya aveva dei motivi in più per vivere, piuttosto che la sola vendetta. "Quando il Mastino le chiede se ha un'altra opzione, all'improvviso capisce ci sono tante altre cose nella sua vita che può fare. E' stato uno shock per me, perché non era così che avevo immaginato la sua fine. Poi ho capito che c'erano altre cose che potevo interpretare, riportando Arya ad essere di nuovo una sedicenne".

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti