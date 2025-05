Il Trono di Spade, una petizione per rifare l'ultima stagione

In poco tempo ha raggiunto più di 350mila firme, i fan si lamentano della svolta finale che ha preso la serie e chiedono una nuova conclusione

Sulla piattaforma Change.org è stata lanciata una petizione online per far sì che venga rifatta tutta l'ultima stagione de "Il Trono di Spade". Dopo la quinta e penultima puntata della serie, andata in onda lo scorso lunedì, tantissimi fan si sono indignati per l'epilogo che la storia sta prendendo. Sui social in tanti si sono lamentati delle decisioni che hanno preso i personaggi di Daenerys Targaryen e Jamie Lannister, e la colpa è ricaduta sugli sceneggiatori David Benioff e DB Weiss, rei di non aver seguito la "giusta" evoluzione dei protagonisti. L'utente Dylan D. ha, quindi, lanciato questa petizione scrivendo: "David Benioff e D.B. Weiss si sono dimostrati degli scrittori incompetenti quando non hanno un materiale di supporto (come i libri). Questa serie merita una stagione finale sensata”. Inizialmente la petizione doveva raggiungere 15mila firme, obiettivo che in poco tempo è stato raggiunto e ambiamente superato: attualmente conta, infatti, più di 350mila firme e il numero contina ad aumentare.

Secondo gli addetti ai lavori è comunque improbabile che questa rivolta online possa far vacillare la HBO, canale e casa di produzione della serie, viste le massicce visualizzazioni che lo show continua a generare. Proprio il quinto episodio, intitolato "The Bells", ha ottenuto i dati di ascolto più alti nella storia della serie, visto da 12,5 milioni di spettatori negli Stati Uniti nella sua trasmissione iniziale e da 18,4 milioni in tutte le piattaforme HBO. Indipendentemente dalle reazioni negative a quell'episodio, i suoi numeri sembrano destinati ad essere superati dal finale della serie, che andrà in onda il 20 maggio, in contemporanea con gli Stati Uniti, su Sky Atlantic alle 3.00 di notte.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti