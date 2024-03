Immensa Federica Brignone! Vince lo slalom Gigante di coppa del mondo ad Aare, in Svezia

Capolavoro di Federica Brignone , che ha trionfato nel gigante di Are, in Svezia , con una seconda manche davvero memorabile . Terza dopo la prima con un ritardo di un secondo e sedici centesimi rispetto a Sara Hector, ha ribaltato il verdetto con 33 centesimi di vantaggio sulla padrona di casa . Pazzesca la prestazione della Brignone soprattutto nella seconda metà della pista, dove ha letteralmente cambiato marcia . Già vittoriosa la scorsa settimana nel supergigante di Kvitfjell in Norvegia, la campionessa azzurra ha inanellato il 26esimo successo in carriera in Coppa del Mondo, consolidando il secondo posto nella classifica azzurra di tutti i tempi alle spalle di Alberto Tomba. Ottimo quarto posto per Marta Bassino, immediatamente dietro la svizzera Lara Gut Behrami, che dovrà attendere le finali di Saalbach per chiudere i conti nella classifica di specialità. Una seconda manche, come già detto, strepitosa ha permesso a Federica Brignone di vincere lo slalom gigante di coppa del mondo femminile di Aare, il penultimo della stagione.

LA GARA E LA PROSSIMA TAPPA

Per l'Italia, nella classifica finale dopo una seconda manche con il sole, partenza abbassata ed un fondo decisamente migliorato ci sono anche Roberta Melesi 23/a, Asja Zenere 25/a ed Elisa Platino 29/a. All'ultimo gigante delle Finali di Saalbach - con ammessi solo i primi 25 atleti nella classifica stagionale di ogni disciplina - saranno in gara solo Brignone e Bassino. Domani ad Aare tocca allo slalom speciale, ultima gara prima delle finali. Torna in pista, dopo la brutta caduta di fine gennaio a Cortina d'Ampezzo, la campionessa Usa Mikaela Shiffrin che punta non solo al successo di tappa ma anche alla conquista della sua ennesima coppa del mondo nella disciplina che da anni domina con il record assoluto di 58 vittorie. Per l'Italia domani ci sarà in pista anche Brignone che vuole chiudere la stagione come seconda miglior atleta di coppa del mondo.