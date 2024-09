In Messico i giudici saranno eletti dai cittadini, come cambia la giustizia tra novità e preoccupazioni Photo Credit: fotogramma.it

La riforma

Il Messico è alle prese con una nuova riforma destinata a rivoluzionare l'assetto giudiziario del paese. Si tratta di una riforma che stravolge la giustizia. Attualmente i giudici sono espressione del potere politico, e questo sistema è oggetto di numerose critiche. l'influenza politica può infatti tenere sotto controllo la magistratura. Con questa nuova legge il Messico mira a promuovere una maggiore partecipazione popolare, offrendo ai cittadini la possibilità di votare i giudici che ritengono più idonei a rappresentare l'applicazione del potere legislativo. La volontà sembra quella di creare un rapporto di fiducia e rappresentanza tra cittadini e giudici. Tutto questo potrebbe ridurre le distanze tra politica e cittadini. Tuttavia è altrettanto vero che questa riforma abbia generato immediatamente non poche preoccupazioni. In particolare appare evidente che si creino grandi spazi per favoritismi e corruzione, elementi che la riforma promette di combattere.





l'obiettivo

l'obiettivo dichiarato della riforma della giustizia in Messico è proprio quello di combattere favoritismi e corruzione, garantendo una maggiore trasparenza sulle nomine dei giudici. In sostanza l'idea è quella di slegare i giudici dalle pressioni politiche, rendendoli indipendenti. Dall'altro lato si cerca di responsabilizzarli tramite l'atto di fiducia del voto, rafforzando di conseguenza la fiducia dei cittadini nella giustizia. Sembra molto strano, infatti, pensare al fatto che un cittadino possa poi essere giudicato da un magistrato a cui ha dato o negato il proprio voto, appoggiandolo o criticandolo, magari pubblicamente.





Campagna elettorale

La nuova legge sulla giustizia in Messico introduce anche un altro aspetto, tipico del mondo politico: la campagna elettorale. Per ottenere il consenso dei cittadini, i giudici dovranno infatti preparare delle vere e proprie campagne elettorali. Serviranno quindi programmi, slogan, e proposte precise. Questo aspetto non è da sottovalutare, perché potrebbe in realtà avvicinare ancora di più giudici e politici. Tante battaglie giuridiche sono infatti spesso anche politiche. A rischio c'è ancora una volta l'indipendenza della magistratura.