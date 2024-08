In California arrestate 5 persone per la morte di Matthew Perry, star di “Friends”

Cinque persone, tra cui due medici, sono state arrestate nell'ambito delle indagini sulla morte di Matthew Perry, l’attore americano trovato privo di vita il 28 ottobre del 2023 nella sua casa di Los Angeles. Le persone finte in manette sono accusate, a vario titolo, di aver fornito la ketamina che ha portato al decesso la star di "Friends", all’età di 54 anni. Nei documenti depositati dai pubblici ministeri presso la corte federale in California, si legge che, nelle settimane precedenti alla morte, gli indagati si sono adoperati per procurare al divo migliaia di dollari di ketamina, senza curarsi dello suo stato di salute. L’assistente dell’artista, Kenneth Iwamasa, in particolare, avrebbe somministrato all’attore più di 20 dosi di ketamina negli ultimi due mesi di vita di Perry, quando la sua dipendenza dalle sostanze andando fuori controllo. Jasveen Sangha, la spacciatrice conosciuta a Los Angeles come la regina della ketamina, avrebbe venduto alla star di “Friends” la dose di droga, rivelatasi fatale. Alla donna Perry si sarebbe rivolto, secondo l’accusa, per trovare dosi più a basso costo.





Perry nelle mani di medici senza scrupoli

"Quando i medici della clinica, a cui Perry si era rivolto per curare ansia e depressione. si sono rifiutati di aumentare il suo dosaggio, l’attore si è rivolto a medici senza scrupoli che hanno visto nel divo un modo per fare soldi in fretta", ha spiegato Anne Milgram, amministratore della Drug Enforcement Administration. A Perry i due medici indagati facendo pagare 2.000 dollari per una fiala che costava circa 12 dollari. "Man mano che la dipendenza da ketamina di Matthew Perry cresceva, ne voleva di più, e la voleva più velocemente e più economica, ed è così che ha finito per acquistare da spacciatori di strada che hanno venduto la ketamina che alla fine lo ha portato alla morte", ha aggiunto Anne Milgram.