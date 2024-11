Incassi Cinema, in Italia trionfa “Terrifier 3” mentre in USA “Venom 3” non molla la vetta

Ci si prepara alle grandi uscite cinematografiche di novembre che, nei prossimi giorni, rivoluzioneranno il box office di tutto il mondo. Si partirà con “Il Gladiatore 2” di Ridley Scott in arrivo giovedì prossimo, mentre la settimana a seguire toccherà a Wicked (21 novembre) e poi a Oceania 2 della Disney (27 novembre). Un momento di attesa, quindi, che si traduce anche nei risultati ottenuti nel corso dell’ultimo weekend appena trascorso, quello del 7/11 novembre, che ha visto la conferma di alcuni titoli che aveva già ottenuto ottimi risultati nei giorni precedenti. Sorrentino è ad un passo dal superare il suo risultato storico della “Grande Bellezza”, mentre “Venom 3”, che cede parecchie posizioni nel nostro paese, resta primo in USA.





TERRIFIER SPAVENTA IL BOTTEGHINO

In Italia, il primo posto della top ten dei più visti nel corso del fine settimana, lo ottiene “Terrifier 3”, l’horror indipendente che ha letteralmente travolto il botteghino. Dopo lo straordinario esordio da 1,5 milioni ad Halloween, la pellicola di Damien Leone ha ottenuto altri 1.2 milioni di euro, per un totale di 2.8 milioni. In USA, al quarto fine settimana nelle sale, arriva ad un totale complessivo di 53 milioni di dollari, che in tutto il mondo diventano 77. Un risultato storico, soprattutto se si considera che il film ha un budget molto basso. La trama vede la Vigilia di Natale a fare da cornice al massacro, il killer più malvagio e spietato di sempre si rende protagonista di sequenze talmente agghiaccianti che persino il cast ha avuto difficoltà a portare a termine le riprese. La neve ricopre tutto e la magia creata dall'atmosfera natalizia riempie tutte le case della città. I bambini emozionati, si coricano in attesa di Babbo Natale (Daniel Roebuck) ma non sanno che al suo posto, dal camino scenderà il temutissimo serial killer Art il Clown (David Howard Thornton). Travestito da Babbo Natale, Art porta con sé un sacco che non è colmo di regali ma serve a contenere le vittime della sua furia omicida. Al contrario di quello che crede Sienna Shaw (Lauren LaVera), Art è ancora vivo e pronto a mietere le sue vittime per tingere il Natale di rosso, sì, ma di rosso sangue. Dopo essersi confrontata con suo fratello Jonathan (Elliot Fullam), Sienna sa che per fermare il sadico pagliaccio c'è solo una cosa da fare: tornare al Terrifier.





PARTHENOPE NON MOLLA E PUNTA AL RECORD PER SORRENTINO

L’obiettivo ormai è quello di superare se stesso. Continua la marcia trionfale di "Parthenope" di Paolo Sorrentino che mantiene il secondo posto della classifica con 1.1 milioni di euro e una flessione sulla settimana scorsa del 43%. La pellicola ha raggiunto un totale di 6.236.396 euro, che significano il secondo miglior risultato di sempre per un film di Sorrentino, avendo superato i dati di “Youth” (6.072.487 euro) e “This Must Be the Place” (6.129.401 euro) e rimanendo dietro al momento, a “La grande bellezza” (7.327.589 euro). Se “Parthenope” dovesse mantenere il trend positivo, entro 10 giorni potrebbe anche superare il dato del film del 2013 e diventare così il più grande successo finanziario per il regista napoletano. La trama racconta la vita di una donna il cui nome richiama l'antica fondatrice di Napoli, ma qui interpretata come una figura reale e contemporanea. La storia si sviluppa dal 1950, anno di nascita della protagonista, fino ai giorni nostri, seguendo le tappe della sua esistenza in una Napoli in continuo cambiamento.





ANCORA BENE VENOM 3

Mentre nel nostro paese crolla al sesto posto, in USA “Venom 3” resta saldo al primo posto dei film più visti nel corso del weekend oltreoceano. Il film con Tom Hardy incassa altri 16.2 milioni di dollari, salendo a 115 milioni complessivi in Nordamerica, che diventano quasi 400 in tutto il mondo. Con un budget di 120 milioni, si può considerare un successo nonostante chiuderà la corsa con il risultato peggiore della trilogia. In Italia si difende comunque bene avendo ottenuto fino ad ora un risultato complessivo di quasi 7 milioni di euro. La trama vede Eddie e Venom in fuga. Mentre il cerchio si stringe attorno a loro, i due protagonisti sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che farà calare il sipario sul loro “ultimo ballo”.





GLI ALTRI FILM

Nel nostro paese, il resto della classifica vede un buonissimo risultato per il film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” che ottiene oltre 1 milioni di euro in quattro giorni, e “Berlinguer” di Andrea Segre che si porta a 2,3 milioni complessivi. Male Muccino che con il suo “Fino alla fine” esce già dalla top ten e parte molto basso anche il nuovo film di Michele Placido “Eterno visionario” che debutta al decimo posto con 254 mila euro. Regge ancora bene il film d’animazione della Dreamworks “Il robot selvaggio” che si avvicina ai 6 milioni, mentre nel resto del mondo è arrivato ormai ai 300 milioni di dollari.