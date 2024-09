Incidente ferroviario a Milano: deraglia un treno passeggeri

Questa mattina, intorno alle 6:30, un treno passeggeri è deragliato nel nodo ferroviario di Milano, causando disagi significativi alla circolazione ferroviaria. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi tra i circa 200 passeggeri a bordo, anche se alcuni sono stati soccorsi per contusioni lievi e stati di shock. L’incidente ha avuto luogo nei pressi della stazione di Milano Greco Pirelli, un punto nevralgico per il traffico ferroviario cittadino e regionale.





LA DINAMICA

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, il treno stava viaggiando su una tratta regionale verso Milano Centrale quando, per ragioni ancora da accertare, è uscito dai binari. Il macchinista ha immediatamente attivato il sistema di emergenza per fermare il convoglio, evitando ulteriori conseguenze. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a evacuare i passeggeri dal treno in sicurezza. Alcuni testimoni presenti a bordo hanno raccontato di aver avvertito un forte sobbalzo prima che il treno si fermasse. “Abbiamo sentito un rumore strano, come se qualcosa non andasse sotto il treno, e poi siamo stati sbalzati in avanti. È stato spaventoso, ma fortunatamente il treno si è fermato subito,” ha dichiarato un passeggero.





I SOCCORSI

I soccorsi sono giunti rapidamente, e nonostante il grande spavento iniziale, la situazione è stata gestita con ordine. I passeggeri sono stati accompagnati fuori dal treno e alcuni di loro, visibilmente scossi, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Tuttavia, nessuno di loro versa in condizioni preoccupanti. La Polizia Ferroviaria, giunta anch'essa sul luogo, ha avviato le indagini per determinare la causa del deragliamento. Tra le ipotesi più accreditate vi è un possibile guasto tecnico o un problema alla linea ferroviaria.





DISAGI DEL TRAFFICO

L'incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione ferroviaria. Diverse linee regionali e interregionali hanno subito ritardi e cancellazioni, soprattutto nei collegamenti verso le principali stazioni di Milano. Trenord, la compagnia ferroviaria che gestisce il servizio regionale, ha attivato autobus sostitutivi per garantire i collegamenti nelle tratte interrotte. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare la piena operatività della linea, ma si prevede che il traffico ferroviario torni alla normalità solo nelle prossime ore. Le indagini sono ancora in corso e le autorità competenti faranno ulteriori comunicazioni una volta completati i rilievi tecnici.