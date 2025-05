Ciclismo: il Giro d’Italia oggi a Valona, storia di una città trasformata

VLORA

Valona, Vlora in albanese, fu terra di scontro tra bande rivali per il controllo della migrazione clandestina verso l’Italia, dopo la caduta del regime comunista. La disastrosa caduta del comunismo, generò una situazione sociale esplosiva, molti albanesi cercavano la via del mare per scappare da un Paese nel caos. Siamo negli anni 90 dello scorso secolo. L’Albania era la terra di nessuno. Qui durante una missione del governo Prodi nel 1997, un gruppo di giornalisti al seguito dell’allora presidente del consiglio fu ostaggio di uno scontro tra bande all’interno dell’albergo Bologna. Oggi la struttura è un hotel a 4 stelle consigliato alle famiglie, per tranquilla soggiorni vicino al mare.

IL RISCATTO

Oggi Valona ha un giro di 6 milioni di turisti all’anno. Siamo in linea d’aria a 90 km da Otranto, la cittadina si affaccia sull’omonimo golfo ed è chiusa in una bella baia. C’è un promontorio che abbraccia una parte della città e che degrada verso il mare, sembra - in piccolo- il golfo di Napoli. È questa una meta turistica molto frequentata durante tutto l’anno. Tanti alberghi, ristoranti, locali. Palazzi graziosi con vista sul golfo hanno stili architettonici non banali: con forme arrotondate e morbide che ingentiliscono le facciate degli edifici. C’è una passeggiata ampia e ariosa suddivisa da filari di palme che corre lungo la costa.

L’AMICIZIA CON L’ITALIA

La premier Giorgia Meloni, l’estate scorsa mentre era in vacanza in Salento, lasció la masseria dove era in vacanza e venne a Valona per una visita informale al premier albanese Edi Rama, che ha una villa poco fuori città. Rama ha cercato un rapporto privilegiato con il nostro paese, e al tempo del Covid ci ha mandato una missione di medici e infermieri. Peraltro qui in Albania proprio oggi si tengono le elezioni: Edi Rama cerca la quarta riconferma consecutiva.