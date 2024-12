Incidente sulla Palermo-Agrigento, il bilancio è di due morti e tre feriti

Tragico il bilancio dell’impatto avvenuto all'alba sulla statale 121 Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo di Bolognetta. Due giovani di 25 e 21 anni hanno perso la vita e tre sono stati portati in ospedale. Uno in condizioni gravissime.

LA DINAMICA

A scontrarsi sono stati un'auto, una Seat Leon, e un mezzo pesante. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che la macchina a bordo della quale viaggiavano cinque persone avrebbe invaso la corsia opposta, andandosi a scontrare con un’autocisterna che procedeva in direzione contraria. L'impatto è stato violentissimo, la vettura su cui viaggiavano i giovani è un'ammasso di lamiere.

LE VITTIME

Nello scontro sono morti il conducente dell’auto, Ruben Salvatore Ciaccio di 25 anni e Samuele Cusimano di 21 anni. Sono tutti di Villafrati, comune in provincia di Palermo. All'ospedale Civico è stato portato un 27enne in gravissime condizioni. Altri due giovani sono stati condotti al Buccheri La Ferla, uno in codice rosso e l'altro in codice arancione. Illeso il guidatore della cisterna.

I RILIEVI

La statale è stata temporaneamente chiusa il tratto, in entrambe le direzioni, al km 239 a Bolognetta. Sono previste deviazioni: per i veicoli in direzione Catania uscita al km 239,500 (Bivio Bolognetta), per i veicoli in direzione Palermo uscita al km 238,500. L’Anas ha provveduto a diramare un comunicato ufficiale sul proprio sito, comunicando le deviazioni. Sul posto, oltre al 118, sono intervenute le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità. La strada è chiusa in entrambe le direzioni per consentire ai carabinieri di effettuare i rilievi.

IL NUOVO CODICE STRADALE

Intanto, da oggi sono in vigore le nuove norme del Codice della strada. Chi guiderà usando il cellulare sarà sanzionato con multe fino a 1000 euro, che saliranno a 1400, con la sospensione della patente per 3 mesi, per chi è recidivo. Stretta per chi risulterà ubriaco o drogato. Le indagini, che sono in una fase preliminare, accerteranno se le nuove regole siano state infrante.