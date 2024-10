Influencer lancia raccolta fondi per rifarsi il seno e racimola in un giorno 15mila euro Photo Credit: https://www.gofundme.com/

L'ultima trovata-provocazione della star di OnlyFans Michelle Comi

In un giorno ha raccolto più di 15 mila euro, soldi che saranno utilizzati per... rifarsi il seno. La protagonista della discussa vicenda è l'influencer e creatrice di contenuti su OnlyFans Michelle Comi. Michelle Comi, l'obiettivo della raccolta fondi 29 anni, originaria di Torino, ma milanese d’adozione, la donna, che su Instagram è seguita da quasi mezzo milione di utenti, aveva lanciato attraverso i suoi canali social la raccolta fondi, creata sul noto sito di crowdfunding GoFundMe. Il titolo della 'missione' era già tutto un programma: "Contribuisci all’aumento del seno della tua principessa". con tanto di emoji a forma di cuore in chiusura. L'obiettivo indicato per finanziare l’intervento di chirurgia plastica era proprio di 15 mila euro, ossia la cifra che risulta essere stata raccolta fin qui (15.615 euro). Già negli scorsi mesi l’influencer aveva fatto parlare di sé, suscitando indignazione e fastidi. Nel corso dell'estate, per esempio, aveva detto di essere alla ricerca di un uomo che la portasse in vacanza. In un'altra occasione aveva, invece, giustificato così il mancato desiderio di maternità: "Non mi faccio sformare la pancia per farmi uscire un coso. Mille volte meglio spendere tutti i miei soldi dal chirurgo". I ringraziamenti di Michelle Comi Michelle Comi ha commentato con un video social: "Ragazzi, sono lieta di annunciarvi che la raccolta fondi è finalmente finita. In un solo giorno siamo riusciti a raggiungere il traguardo di 15 per la mia mastoplastica additiva, wow! Voglio fare un ringraziamento speciale a tutti gli imprenditori in Italia senza i quali non sarebbe stato possibile". La campagna lanciata online - mentre scriviamo è ancora possibile donare - era descritta con questo testo: "Salve sudditi, da tempo ho oramai il desiderio di aumentare di una taglia il mio seno. Donate per contribuire anche voi all’intervento per la vostra sovrana. Vi terrò aggiornati in questo percorso". Quante donazioni ha ricevuto Michelle Comi In base ai dati forniti dalla già citata piattaforma di crowdfunding, le donazioni sono state in tutto 89, di cui moltissime in forma anonima. La più alta è di 3 mila euro ed è stata effettuata da Federico Menconi Gentleman.

Argomenti

Michelle Comi Onlyfans

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti