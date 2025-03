A Treviso una maestra sospesa perché su OnlyFans : il caso che divide

Una maestra di 29 anni di una scuola d’infanzia cattolica della provincia di Treviso, è stata sospesa perché gestisce anche un suo canale su OnlyFans, la piattaforma dove gli utenti possono vendere contenuti personali, spesso di tipo erotico o sensuale.

La sua scelta non è rimasta segreta a lungo: l’insegnante, assunta con contratto a tempo indeterminato, è stata segnalata alla direzione della scuola cattolica dove lavora, con la conseguente sospensione immediata dell'attività e dallo stipendio.

La decisione della scuola e la reazione della maestra

Ieri si è svolto un incontro ufficiale durante il quale è stata contestata all'insegnante, dall'istituto una condotta non in linea con l’ideologia religiosa della struttura stessa.

La giovane non si è nascosta. In alcune interviste ai giornali locali, ha spiegato di non provare alcun imbarazzo per la sua scelta e di sentirsi libera di mostrare il proprio corpo. Per lei, le due attività sono separate e non vede motivi per cui il suo lavoro di insegnante dovrebbe essere messo in discussione.