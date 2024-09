Influenza: in Usa approvato il primo vaccino fai da te, ecco come funziona Photo Credit: Pexels

Il prodotto può essere auto-somministrato direttamente dal paziente. Intanto in Italia si teme una maggiore diffusione del virus influenzale

Con la fine ufficiale dell'estate, sta per iniziare la stagione dell'influenza. Intervistato dal quotidiano Il Messaggero, l'epidemiologo Gianni Rezza, già dirigente del Ministero della Salute, oggi professore universitario di Igiene al San Raffaele di Milano, ha parlato del rischio che aumentino i casi gravi: "Oggi abbiamo molti bambini che non sono mai venuti a contatto con il virus influenzale che dunque può circolare in modo più rapido. Ecco, il nodo è proprio questo: se più persone si contageranno, a causa di questa maggiore diffusione, il numero di morti e casi gravi potrebbe essere alto tra anziani e fragili. È utile aumentare il tasso di vaccinazione anti influenzale". Influenza: buone notizie dall'Australia Sul punto l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente d'Igiene dell'università del Salento all'Adnkronos precisa che fare previsioni certe "ora è difficile, se non impossibile", anche se osserva che l'influenza stagionale "è sempre un'epidemia impegnativa" e "diventa ingestibile soprattutto in quelle settimane (generalmente fine anno e inizio anno nuovo) in cui all'influenza si associano i picchi di circolazione di Covid-19, del virus sinciziale e di altri virus respiratori". Un segnale positivo arriva dall'Australia, dove l'influenza circola prima, "dove" - osserva Lopalco - "hanno un buon sistema di sorveglianza e la scorsa stagione è stata intensa, ma nella media". In ogni caso, per attenuare l'impatto, suggerisce l'esperto, bisogna "vaccinare tutte le persone con più di 65 anni e tutti gli adulti con patologie, soprattutto se immunocompromessi". Il primo vaccino antinfluenzale fai da te A proposito di vaccini, la Food and Drug Administration (Fda) americana ha approvato il primo vaccino antinfluenzale che può essere auto-somministrato direttamente dal paziente. Si tratta di uno spray nasale che può essere usato dai 2 ai 49 anni. In realtà, il vaccino antinfluenzale in formulazione spray è disponibile da circa un ventennio, ma fino a oggi è stata richiesta la somministrazione da parte di un sanitario. La nuova approvazione arriva dopo la realizzazione di uno studio che ha confermato che le persone di età superiore ai 18 anni sono in grado di autosomministrarlo ad altre persone (per esempio ai minori). Il vaccino sarà distribuito da una farmacia online dedicata. Dopo che il paziente avrà completato un questionario che ne valuti l'idoneità all'autosomministrazione, si potrà ricevere il prodotto a casa. Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research dell'Fda, ha osservato che "l'approvazione odierna del primo vaccino antinfluenzale per l'autosomministrazione o per la somministrazione da parte del caregiver fornisce una nuova opzione per ricevere un vaccino antinfluenzale stagionale sicuro ed efficace potenzialmente con maggiore convenienza, flessibilità e accessibilità per individui e famiglie".

Argomenti

influenza Usa vaccino

