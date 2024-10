Inside Out 2 ancora da record. In cinque giorni raggiunte 30,5 milioni di visualizzazioni su Disney+

Dopo aver letteralmente sbancato al box office di tutto il mondo con 1,69 miliardi raccolti, andando ad occupare l’ottava posizione nella classifica degli incassi più alti della storia, ora Inside Out 2 si appresta a conquistare anche lo streaming. Il cartoon della Pixar ha raggiunto 30,5 milioni di visualizzazioni nei suoi primi cinque giorni di streaming su Disney Plus , dove è stato presentato in anteprima il 25 settembre. Ciò rende il film Pixar non solo la più grande première cinematografica di Disney Plus del 2024, ma anche la più grande première per un film al cinema dal 2021, quando debuttò "Encanto".





INSIDE OUT 2, RECORD SU RECORD

Stiamo parlando della più grande première di sempre del servizio in Europa, Medio Oriente e Africa, ma si è raggiunto il record anche in America Latina. Il successo di "Inside Out 2" in streaming non è poi una sorpresa dal momento che, il suo andamento al botteghino lo ha portato a diventare il film d'animazione con il maggior incasso di tutti i tempi. È stato il primo film del 2024 a superare 1 miliardo di dollari, rimanendo il film con il maggior incasso dell'anno. Inoltre, è uno dei soli 12 film ad aver mai raggiunto 1 miliardo di dollari al botteghino internazionale e l'unico titolo animato in quella lista. Il successo si è diffuso anche tra i critici. Il critico di Variety Peter Debruge lo ha definito "il film più vivido e riconoscibile della Pixar finora", affermando che va "oltre lo schermo per diventare qualcosa che il pubblico porterà con sé per il resto dei suoi giorni, non come merce di accompagnamento, ma come un'elegante e iconica metafora visiva per comprendere le proprie emozioni ed empatizzare con quelle degli altri".

Anche il primo film di "Inside Out" ha beneficiato della popolarità del sequel. Disney riferisce che il film ha accumulato più di 121 milioni di visualizzazioni a livello globale da quando è stato rilasciato il primo teaser del suo sequel.





INSIDE OUT 2, LA TRAMA IN BREVE

Il film d'animazione segue le cinque emozioni protagoniste del primo Inside Out, Gioia, Rabbia, Paura, Tristezza e Disgusto, mentre accompagnano Riley all'inizio della pubertà. Ma quando Riley parte per un campo di hockey, Ansia, Imbarazzo, Invidia e Ennui si impadroniscono della sala di controllo, sfrattando le emozioni primarie dal loro posto. Il doppiaggio italiano è stato interpretato dagli attori Pilar Fogliati e Federico Cesari come Ansia e Imbarazzo, la modella Deva Cassel nel ruolo di Ennui e il cantante Stash in quello di Lance Slashblade. Tra meno di due settimane, insomma, uno dei più grandi successi della storia del cinema animato sarà a disposizione per gli utenti della piattaforma. L'occasione giusta, insomma, per un rewatch o per recuperarlo se proprio non foste riusciti a vederlo in sala!