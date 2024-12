Intervento conclusivo di Giorgia Meloni alla festa di Atreju, il 2025 sarà l’anno delle Riforme

Giorgia Meloni rivendica i risultati conseguiti alla guida del governo. "L’Italia è tornata a correre e la stabilità dell’ esecutivo garantisce credibilità internazionale e autorevolezza" ha detto la presidente del Consiglio, assicurando inoltre che il 2025 sarà l’anno delle riforme a partire dal premierato. Con un discorso di un’ora la premier ha chiuso Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia, cominciata una settimana fa a Roma. Dal palco del Circo Massimo un attacco diretto alla Segteraia del Pd Elly Schlein: “Non riesce a pronunciare la parola Stellantis, le si inceppa la lingua”. Poi un affondo sul leader della Cgil Maurizio Landini. “Incita alla rivolta sociale, non difende i lavoratori ma la sinistra” ha sottolineato la presidente del Consiglio. Giorgia Meloni nel suo intervento ha toccato praticamente tutti i principali temi di attualità. In merito ai contestati centri per migranti in Albania, ha assicurato che funzioneranno. In relazione ai numeri dell'occupazione la premier ha aggiunto: "In quasi due anni abbiamo creato quasi 1 milione di posti di lavoro in più. Silvio Berlusconi sarebbe fiero di Noi”.





Dal palco di Atreju gli auguri a Donald Trump

Giorgia Meloni ha rivolto i suoi auguri di buon lavoro a Donald Trump in vista dell'insediamento del presidente eletto degli Usa alla Casa Bianca. "Mi sono parecchio divertita a leggere speculazioni sulle mie posizioni riguardo alle elezioni Usa", ha dichiarato la premier, spiegando che le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono caratterizzate da "lealtà e coerenza". “In quanto donna di destra sono felice di poter dialogare con i conservatori americani", ha concluso.





Meloni, meno sbarchi in Italia

"Noi andremo avanti con la via italiana al contrasto dell'immigrazione illegale, ci sono voluti mesi a mettere a punto una strategia efficace di contrasto, però mi pare che i risultati cominciano ad arrivare: meno 60 per cento di sbarchi rispetto al 2023, meno 30 per cento rispetto al 2022 e come sempre, meno partenze significa anche meno morti in mare, perché io non accetterò mai di dovermi abituare a queste tragedia", così si è espressa Giorgia Meloni nel suo intrevento conclusivo.





Annuncio sui Conservatori e riformisti europei

“Ora che le elezioni europee si sono tenute la legislatura è in corso, penso di aver assolto il mio compito e annuncio che sto per dimettermi dalla carica di presidente dei Conservatori e riformisti europei. Questa splendida comunità merita un presidente che possa occuparsene a tempo pieno, con maggiore energia. Tra coloro che si proporranno c'è Morawiecki, grande amico dell'Italia. Ti sosterremo in questa battaglia che conduci anche per noi", ha dichiarato alla festa di Atreju Giorgia Meloni.

