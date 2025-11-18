Internet in down per diverse ore, bloccati diversi siti e app per il malfunzionamento di Cloudflare
18 novembre 2025, ore 19:00
In blocco da ChatGpt al social X e alcuni videogame online, ma anche i servizi degli internet provider più utilizzati. Problema risolto dopo qualche ora
Il problema è iniziato poco dopo mezzogiorno, in breve la situazione è diventata critica con pagine bianche e siti bloccati in tutto il mondo. Già perché ad andare giù è stata Cloudflare, la piattaforma che offre servizi di protezione per il web e velocizzazione nel caricamento delle pagine. La stessa azienda afferma di gestire quasi il 20% del traffico internet globale, non sorprende quindi che il blocco abbia colpito ChatGpt, il social X e alcuni videogame online. Ma anche – ed è la parte che ha interessato la maggior parte degli utenti – i servizi degli internet provider più utilizzati. Ci sono volute delle ore, però alla fine l'azienda ha confermato di avere risolto il problema. Non è la prima volta che un guasto a Cloudflare paralizza il web. Era già successo nel luglio 2019 e nel giugno 2022.
CLOUDFLARE, INCIDENTE RISOLTO
Dopo alcune ore di down di numerosi di siti, Cloudflare ha dichiarato di "ritenere che l'incidente sia stato risolto". La società Usa, che si occupa di content delivery network, servizi di sicurezza internet e servizi di Dns distribuiti, ha risolto la problematica, scrive con un aggiornamento sul proprio sito web, "dopo avere implementato una modifica che ha ripristinato i servizi della dashboard" e "implementata una correzione".
Argomenti
Gli ultimi articoli di Raffaella Coppola
Trump-Mamdani, il presidente e il sindaco d'America: due facce della stessa medaglia
Si fanno la guerra. In poco più di 24 ore si sono minacciati, insultati, derisi. Il primo cittadino di New York e l'inquilino della Casa Bianca sembrano risiedere in pianeti diversi per impostazione culturale, politica e sociale, ma forse non sono così distanti