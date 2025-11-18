Internet in down per diverse ore, bloccati diversi siti e app per il malfunzionamento di Cloudflare

Internet in down per diverse ore, bloccati diversi siti e app per il malfunzionamento di Cloudflare

Internet in down per diverse ore, bloccati diversi siti e app per il malfunzionamento di Cloudflare

Raffaella Coppola

18 novembre 2025, ore 19:00

In blocco da ChatGpt al social X e alcuni videogame online, ma anche i servizi degli internet provider più utilizzati. Problema risolto dopo qualche ora

Il problema è iniziato poco dopo mezzogiorno, in breve la situazione è diventata critica con pagine bianche e siti bloccati in tutto il mondo. Già perché ad andare giù è stata Cloudflare, la piattaforma che offre servizi di protezione per il web e velocizzazione nel caricamento delle pagine. La stessa azienda afferma di gestire quasi il 20% del traffico internet globale, non sorprende quindi che il blocco abbia colpito ChatGpt, il social X e alcuni videogame online. Ma anche – ed è la parte che ha interessato la maggior parte degli utenti – i servizi degli internet provider più utilizzati. Ci sono volute delle ore, però alla fine l'azienda ha confermato di avere risolto il problema. Non è la prima volta che un guasto a Cloudflare paralizza il web. Era già successo nel luglio 2019 e nel giugno 2022.

CLOUDFLARE, INCIDENTE RISOLTO

Dopo alcune ore di down di numerosi di siti, Cloudflare ha dichiarato di "ritenere che l'incidente sia stato risolto". La società Usa, che si occupa di content delivery network, servizi di sicurezza internet e servizi di Dns distribuiti, ha risolto la problematica, scrive con un aggiornamento sul proprio sito web, "dopo avere implementato una modifica che ha ripristinato i servizi della dashboard" e "implementata una correzione".

Argomenti

Cloudflare
Down
Internet
Web

Gli ultimi articoli di Raffaella Coppola

Mostra tutti
  • Allarme di Confcommercio: troppi negozi italiani chiudono, rischiamo di avere città fantasma

    Allarme di Confcommercio: troppi negozi italiani chiudono, rischiamo di avere città fantasma

  • Bari, don Antonio Ruccia e il tecnico elettricista sono stati rinviati a giudizio per la morte del bimbo lasciato nella culla termica della parrocchia

    Bari, don Antonio Ruccia e il tecnico elettricista sono stati rinviati a giudizio per la morte del bimbo lasciato nella culla termica della parrocchia

  • Bonus Elettrodomestici 2025 al via. Click day martedì 18 novembre, dalle 7

    Bonus Elettrodomestici 2025 al via. Click day martedì 18 novembre, dalle 7

  • Un C130 militare turco precipita con 20 persone a bordo in Georgia. Si indaga sulle cause dello schianto

    Un C130 militare turco precipita con 20 persone a bordo in Georgia. Si indaga sulle cause dello schianto

  • Unesco, primo sì alla cucina italiana a Patrimonio immateriale dell'Umanità

    Unesco, primo sì alla cucina italiana a Patrimonio immateriale dell'Umanità

  • Nicolas Sarkozy lascia il carcere di La Santè. La Corte d'Appello parigina gli ha concesso la libertà vigilata

    Nicolas Sarkozy lascia il carcere di La Santè. La Corte d'Appello parigina gli ha concesso la libertà vigilata

  • Italiano morto in un incidente aereo in Groenlandia

    Italiano morto in un incidente aereo in Groenlandia

  • 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate con Mattarella e Crosetto ad Ancona

    4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate con Mattarella e Crosetto ad Ancona

  • 4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Focus sulla Marina Militare

    4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Focus sulla Marina Militare

  • 4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Focus sull'Esercito e sull'Arma dei Carabinieri

    4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Focus sull'Esercito e sull'Arma dei Carabinieri

Iraq, ventidue anni fa la strage di Nassiriya: morirono 28 persone, tra cui 19 italiani.

Iraq, ventidue anni fa la strage di Nassiriya: morirono 28 persone, tra cui 19 italiani.

Messaggi di cordoglio dalle istituzioni per ricordare il sacrificio di chi lavorava per la pace

Caso Minguzzi: due condanne a 24 anni, ma anche due assoluzioni per la morte del quattordicenne

Caso Minguzzi: due condanne a 24 anni, ma anche due assoluzioni per la morte del quattordicenne

Andrea Minguzzi impressionato dalla solidarietà della società turca, farà comunque ricorso per le due assoluzioni degli altri ragazzi che facevano parte del gruppo

Trump-Mamdani, il presidente e il sindaco d'America: due facce della stessa medaglia

Trump-Mamdani, il presidente e il sindaco d'America: due facce della stessa medaglia

Si fanno la guerra. In poco più di 24 ore si sono minacciati, insultati, derisi. Il primo cittadino di New York e l'inquilino della Casa Bianca sembrano risiedere in pianeti diversi per impostazione culturale, politica e sociale, ma forse non sono così distanti