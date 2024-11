Io Canto Generation: vince la seconda edizione Natime Selvaggi

Tra i premi conquistati, spicca un prestigioso percorso formativo presso la New York Film Academy nella sede di Firenze, un’opportunità che le darà ancora più opportunità per dimostrare il suo talento che le permetterà di continuare a volare alto nel suo sogno musicale.

La sfida finale e la vittoria di Namite

La finale di “Io Canto Generation” ha visto dodici concorrenti sfidarsi uno contro l’altro, fino a ridursi a sei. I finalisti sono poi stati protagonisti di duetti con i coach, tra cui Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Lola Ponce, Cristina Scuccia e Benedetta Carette. Nell’ultima fase della gara, Namite si è confrontata con due giovani talenti, Cristina Fiorita, 14 anni, e Mariafrancesca Cennamo, 10 anni. La giuria composta da grandi firme importanti, come Claudio Amendola, Fabio Rovazzi, Michelle Hunziker, Al Bano, Iva Zanicchi e Orietta Berti, hanno valutato le esibizioni insieme al voto del pubblico presente in studio. La performance di Namite Selvaggi con il brano di Whitney Houston “Greatest love of all” ha conquistato tutti, portandola alla vittoria.

I premi assegnati alla vincitrice

Oltre alla formazione artistica alla New York Fil Academy, Namite ha vinto un viaggio a New York per visitare Broadway, accompagnata dallo staff della NYFA. Un altro premio importante per la giovanissima cantante è la possibilità di registrare una cover, che le servirà da vetrina per mostrare il suo talento al pubblico radiofonico e al mondo dello spettacolo.





Namite Selvaggi, densa capigliatura, occhi scuri e un sorriso affascinante, è la giovane cantante di 14 anni, che ha trionfato nella seconda edizione di “Io Canto Generation”, il talent show condotto da Gerry Scotti. Già nota sul web con oltre 90 mila follower grazie alla sua voce brillante, Namite nata in Tanzania, dove ha vissuto solo per il primo anno di vita per poi trasferirsi a Terracina, in provincia di Latina. Ed è proprio in Italia che la ragazza frequenta la scuola di canto e coltiva la sua passione, entrando a far parte di un coro gospel. I suoi genitori, Giuseppe Selvaggi e Vanessa Mbamba, le hanno trasmesso la passione per il canto fin dall’infanzia; in particolar modo la madre, che canta in un coro gospel, ha alimentato in Namite questo amore per la musica, condividendo con lei ogni nota e ogni emozione. Il nome Namite in italiano significa proprio “Vittoria” e, destino o no, con la sua voce straordinaria è riuscita ad aggiudicarsi il primo posto, incantando pubblico e giuria. Le sue esibizioni hanno regalato emozioni uniche, lasciando tutti, compresi gli altri finalisti, a bocca aperta nella puntata conclusiva andata in onda ieri sera su Canale 5. Nel suo cuore, Namite custodisce anche il ricordo del nonno, il professor Emilio Selvaggi, un noto ambientalista e collaboratore del WWF, scomparso nel 2016.