Iran: che fine ha fatto la la studentessa che si è spogliata per protesta all'università?

Il suo caso viene trattato dal regime degli Ayatollah come un problema sociale e non di sicurezza. La studentessa iraniana era stata arrestata sabato, nell'università islamica Azad a Teheran, per essersi spogliata in parte, in segno di protesta contro gli agenti che l'avevano molestata perché non portava il velo, ma aveva il capo coperto solo da un cappuccio.

"Caso sociale" per il regime

La portavoce del governo Fatemeh Mohajerani ha dichiarato al quotidiano Ham-Mihan che la studentessa è stata sottoposta cure mediche. Il video che circolava sui social mostrava che la giovane donna, identificata come Ahou Daryaei era stato presa con violenza da agenti in borghese e portata via in un luogo sconosciuto.La portavoce ha anche affermato che non è stato aperto alcun fascicolo giudiziario perché l'amministrazione considera l'incidente un problema sociale e non di sicurezza. 'Stiamo cercando di risolvere la situazione di questa studentessa, che è una persona con problemi'', ha detto ancora Mohajerani che poi ha aggiunto che l'ex marito della ragazza ha postato un video in cui dice che Ahou ''ha bisogno di cure".