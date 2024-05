Iran, è morto il presidente Raisi. Le reazioni internazionali e le nuove elezioni

L’annuncio è arrivato poco prima delle 6 ora italiana. I resti del velivolo, ripartito dall’Azerbaijan, dove il presidente Ebrahim Raisi aveva inaugurato una diga, sono stati trovati carbonizzati, in un’impervia zona di montagna. Le cause dello schianto sono ancora da accertare. Tra le ipotesi, il guasto tecnico e il maltempo. Teheran ha aperto un'inchiesta. A bordo c’erano nove persone, tutte morte, tra cui il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian. I funerali saranno celebrati domani a Tabriz, nel nord-ovest dell’Iran. La guida suprema Ali Khamenei ha annunciato cinque giorni di lutto nazionale, descrivendo Raisi, 63 anni, un "lavoratore instancabile al servizio del popolo e dell'Islam". L'opposizione chiedeva invece che fosse processato per crimini contro l'umanità.





ELEZIONI ENTRO 50 GIORNI

Alla guida del governo nominato ora il vice presidente Mohammad Mokhber, che ha assicurato che non ci saranno interruzioni nel lavoro dell'esecutivo. Al ministero degli esteri arriva invece Ali Bagheri Kani, già capo negoziatore per il programma nucleare di Teheran. Nuove elezioni sono previste entro cinquanta giorni. Le consultazioni che avevano visto vincere Raisi nel 2021 erano state le presidenziali con l’affluenza più bassa nella storia della Repubblica islamica. Un risultato da imputare anche all'esclusione di centinaia di candidati moderati e riformisti, che aveva lasciato il campo agli ultraconservatori.





LE REAZIONI INTERNAZIONALI

Intanto cordoglio è stato espresso da tutti i leader mondiali. Tra le reazioni, spicca quella di Vladimir Putin, che ha parlato di Raisi come di". Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con Mokhber, sottolineando la volontà di rafforzare ulteriormente l'interazione tra Russia e Iran. Anche Hamas ha espresso condoglianze. "" ha sostenuto la fazione islamica. Secondo i ribelli Houthi ". Hezbollah ha reso omaggio ad unIl Libano ha decretato tre giorni di lutto. Cordoglio è stato espresso anche dal Presidente cinese Xi Jinping. "ha scritto suil presidente turco Erdogan. Proprio un drone di Ankara si era rivelato fondamentale per individuare i resti dell'elicottero.