Iran, eseguita la condanna a morte di un altro manifestante. E con l'Unione Europea rimbalzano sanzioni

Majidreza Rahnavard aveva 23 anni. È stato giustiziato questa mattina a Mashad, nel nord dell'Iran, secondo manifestante condannato a morte dall'inizio delle proteste. L'Unione Europea annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni, a cui però è già arrivata risposta dal Ministero degli Esteri di Teheran.

UNA NUOVA CONDANNA A MORTE

Per Majidreza Rahnavard l’accusa era di aver ucciso due paramilitari e averne feriti altri quattro il 17 novembre, nel corso delle proteste che si susseguono ormai da tre mesi in tutto il Paese. Secondo gli attivisti per i diritti umani, durante la detenzione il ragazzo sarebbe stato duramente picchiato, prima di essere esposto alla TV di Stato mentre confessava i reati, secondo gli osservatori sotto pressione delle autorità. Solo giovedì scorso era stata eseguita la condanna a morte di un altro manifestante, anche lui ventitreenne, per aver bloccato una strada e aver ferito un paramilitare durante le proteste.

DALL'UNIONE EUROPEA IN ARRIVO SANZIONI

donne iraniane, le manifestazioni pacifiche, nonché il rifiuto di queste condanne a morte" ha affermato Borrell.

Una repressione durissima quella di Teheran, mentre continua a negare di aver fornito droni alla Russia e sostiene che non invierà missili. Motivi per cui oggi l’Unione Europeacome ha annunciato l’alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell. "