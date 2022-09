Isabella Rauti, Fratelli d’Italia, a RTL 102.5: “Non abbiamo preso noi i voti della Lega, Salvini può dire di aver vinto insieme a noi"

IL RISULTATO

“Quando c’è la campagna elettorale non si dà mai niente per scontato, sono stata in apnea lavorando puntando a vincere. Il mio obiettivo era quello di strappare il collegio uninominale dove il confronto è generalmente uno contro uno, anche se c’erano altri candidati. Non mi aspettavo nulla, nel senso che il mio obiettivo era vincere in un territorio non facile e con una candidatura molto competitiva. Cosa ha convinto a votarmi? Penso che sia stata riconosciuta la coerenza di Fratelli d’Italia, un partito che non ha mai fatto scelte di comodo accomunandosi ad uno dei tre governi che si sono succeduti in questa legislatura. Abbiamo fatto un’opposizione leale e non all’Italia ma ai governi Conte uno, Conte due e Draghi. La coerenza, innanzitutto, ma anche la differenza di campagna elettorale. Mentre l’altra metà del campo alzava i toni e polemizzava noi abbiamo parlato di programmi. Giorgia Meloni ha riempito le piazze parlando di programmi e non parlando degli avversari”.

PAROLE DI APPREZZAMENTO VERSO IL POSSIBILE NUOVO GOVERNO

“A livello internazionale siamo stati sotto osservazione dall’inizio e da ogni parte sono piovute critiche e apprezzamenti, anche ora rispetto a questo vittoria. A nessun osservatore straniero può sfuggire che si tratta di un’affermazione storica, perché arriva al governo con questi numeri e la destra italiana arriva con un forte mandato popolare, quindi credo che questa sia una questione di cui prendere atto. Si vede una destra italiana con il suo programma e che non subirà nessun condizionamento e viene salutato con favore”.

BERLUSCONI

Berlusconi è stato filmato in un video in cui diceva che lui sarà il regista del futuro governo. “Questa coalizione è un’alleanza di programma e di governo nella quale crediamo, un’alleanza trainata da Fratelli d’Italia. Non so cosa si intenda per regista e regia, so che la comprensione del governo comprenda che ci sia un presidente che viene espresso dal partito che ha preso più voti, che è Fratelli d’Italia”.

SALVINI

“Penso che Salvini possa dire di aver vinto insieme a noi. Rispetto al suo risultato interno sicuramente la Lega credo si aspettasse di più, veniva stimata con una doppia cifra e non ci è arrivata. Dovrà interrogarsi sul perché. Quando c’è un astensionismo così forte ognuno deve farsi delle domande, tutti dobbiamo analizzare tutto. Non penso che abbiamo preso i voti della Lega, può esser capitato ma noi puntavamo a prenderli all’esterno della coalizione. Il consenso si sposta e purtroppo c’è anche un non voto”.