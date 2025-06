Isola dei Famosi, Stefano Bettarini è il nuovo inviato

Altra novità dopo l'annuncio di Vladimir Luxuria come opinionista fissa in studio

Stefano Bettarini è l'inviato della nuova edizione de L’Isola Dei Famosi, in partenza lunedì 30 gennaio in prima serata su Canale 5. Ad annunciarlo i profili social ufficiali del programma. La notizia qualche ora dopo la conferma di Vladimir Luxuria come opinionista fissa in studio al fianco di Alessia Marcuzzi.





