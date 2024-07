Isola di Capraia, Forte San Giorgio: in vendita la residenza da sogno

La struttura della residenza

Forte San Giorgio, realizzato nel 1500, vanta una superficie interna di 1560 mq, 3 ettari che lo circondano e cinque edifici indipendenti, oltre ad una vista spettacolare che regala la sua posizione su una scogliera, a 100 metri sul livello del mare. Attualmente è composto da sei appartamenti e suites, arredati con rara eleganza, per un totale di 11 camere da letto con bagno privato per gli ospiti e 5 camere per il personale. Ogni appartamento dispone di un’area esterna a uso esclusivo con vista mare. La proprietà ha una dimensione tale da ospitare eventi, è dotata di svariate terrazze con magnifica vista sul mare e di un sistema Smart Home domotico. Diversi sono gli spazi e servizi di cui possono usufruire gli ospiti, quali una sala lettura, una sala da pranzo per trenta persone, una sala giochi e uno studio per fare yoga. Inoltre, la progettazione della cucina è stata realizzata in collaborazione con lo chef stellato Michelin Riccardo De Prà, gli interni sono stati curati dagli architetti Luca Mottin e Alessia Barbiero e dall’interior designer inglese Sue Timney, mentre i giardini sono stati progettati in collaborazione con la designer italoamericana Anna Piussi.









L’evoluzione della fortezza

L’Isola di Capraia, che svolge un ruolo strategico per la sua collocazione, può essere definita un vero e proprio paradiso ecologico: solo il 3% del territorio è abitato, il restante 97% è parco nazionale e il mare che la circonda è santuario marino. Il Forte, che da sempre contraddistingue l’isola, venne costruito dai genovesi in seguito alla distruzione di un preesistente insediamento del XII secolo, con lo scopo di ospitare l'intera popolazione in caso di necessità. Costruita in pietra ligure, la proprietà ha svolto numerosi ruoli nel tempo: una torre di guardia pisana, un villaggio fortificato, una cittadella militare, una prigione, ma anche una residenza privata, un centro giovanile e persino un locale notturno prima di essere abbandonato per circa 40 anni. Nel 2006, la fortezza è stata poi sottoposta a un attento restauro, rendendola una residenza di lusso a uso esclusivo. Il Forte San Giorgio attualmente sostiene il progetto Capraia Smart Island, che mira a promuovere un'economia circolare autosufficiente e uno sviluppo ecosostenibile dell'isola. Per questo ha adottato, tra le varie misure, un'illuminazione a Led in tutta la struttura, un approvvigionamento idrico filtrato e trattato, per ridurre il trasporto e il consumo di rifiuti plastici e di acqua minerale, un sistema di raccolta dell'acqua piovana, per irrigare i giardini in estate. Di recente, proprio alle acque straordinarie del mare dell'isola di Capraia è stato conferito il premio Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano, un riconoscimento che premia le località balneari più belle e pulite d'Italia.