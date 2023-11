Israele, con la mediazione del Qatar possibile svolta per la liberazione degli ostaggi

Si tratta per gli ostaggi catturati in Israele il 7 ottobre scorso. Secondo fonti diplomatiche vicine ai negoziati, sarebbero stati fatti progressi significativi nei colloqui per il rilascio delle persone catturate dai terroristi che ora si trovano nella Striscia di Gaza. Dopo il rilascio una settimana fa di due cittadine americane, una svolta potrebbe essere vicina grazie alla mediazione messa in campo dal Qatar. Gli ostaggi nelle mani di Hamas, secondo Tel Aviv, sono 229. Il numero non è ancora definitivo, perché continuano le indagini da parte dell’esercito. Proseguono i bombardamenti e le incursioni in territorio palestinese, in vista dell’annunciata operazione di terra. La notte scorsa sono stati colpiti da Israele oltre 250 obiettivi militari di Hamas nella Striscia. Un'unità della marina militare israeliana è sbarcata nel sud della Striscia di Gaza ed ha distrutto infrastrutture terroristiche- Obiettivo del blitz "mirato" una base terroristica dei cosiddetti 'uomini rana' di Hamas. Al contempo, continuano i lanci di razzi da Gaza verso Israele. Colpito un edificio a Tel Aviv, il bilancio è di tre feriti. Timori per una minaccia aerea proveniente dal mar Rosso. Un aereo senza pilota è caduto a Taba, in Egitto, ferendo 5 persone. E’ chiaro che c’è il coinvolgimento dell’Iran, hanno commentato fonti militari israeliane.





Israele, Il comando di Hamas è nell’ospedale più grande di Gaza

Il comando centrale di Hamas si trova all'interno dell'ospedale Shifa di Gaza City, il più grande della Striscia. E’ quanto sostengono fonti militari israeliane che hanno fornito foto, video e registrazioni a sostegno di questa affermazione. Hamas gestisce la guerra dagli ospedali e usa i civili come scudi umani, ha precisato la stessa fonte, aggiungendo che ci sono informazioni precise sulla presenza di numerosi tunnel che conducono dall’esterno dell'ospedale alla base sotterranea ubicata nel complesso sanitario. Hamas ha respinto le accuse di Israele, sostenendo che si tratta di menzogne. Intanto, il ministero della Sanità di Hamas ha fatto sapere che ad oggi 7.326 le persone uccise a Gaza dagli israeliani, di cui oltre 3.000 bambini. I feriti sono 18.967 . Dieci camion di aiuti umanitari, carichi di acqua cibo e medicine, sono entrati oggi in territorio palestinese dall’Egitto, attraverso il valico di Rafah. Un volo con con 51 tonnellate di aiuti umanitari dell’Unione Europea destinati ai civili è partito questa mattina da Copenhagen.