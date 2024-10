Italia-Belgio, stasera la terza giornata di Nations League all'Olimpico di Roma (con omaggio a Totò Schillaci) Photo Credit: agenziafotogramma.it

Alle ore 20.45 il calcio di inizio. Spalletti punterà su Retegui per consolidare il primo posto della Nazionale azzurra nel gruppo 2

Questa sera, giovedì 10 ottobre, è in programma Italia-Belgio, partita valida per la terza giornata di Nations League. Calcio di inizio allo stadio Olimpico di Roma alle ore 20.45. Nella competizione, la Nazionale è reduce da due successi consecutivi, maturati contro Francia e Israele. Gli avversari, allenati da Domenico Tedesco, hanno vinto solo contro l'Israele, mentre hanno perso con la Francia. Italia-Belgio, chi giocherà Luciano Spalletti è intenzionato a schierare un 3-5-1-1, con Pellegrini (favorito) e Raspadori a giocarsi il posto per agire insieme a Retegui, che nell'ultimo turno di campionato con la sua Atalanta ha messo a segno una tripletta. Di Lorenzo agirà come braccetto nel terzetto difensivo insieme a Calafiori e Bastoni, mentre a centrocampo dovrebbero esserci Frattesi, Tonali e Ricci, con Cambiaso e Dimarco esterni. Partiranno dalla panchina Di Gregorio, Pisilli, Maldini e Gabbia, alla prima convocazione in azzurro. Nel Belgio fuori De Bruyne, infortunato, e Lukaku, rimasto ad allenarsi a Napoli. Giocherà l'atalantino De Ketelaere Italia in Nations League: la situazione L'importanza della Nations League è legata non soltanto all'assegnazione del trofeo e dei punti validi per il ranking, ma anche e soprattutto al fatto che il torneo potrebbe essere la scialuppa di salvataggio per quelle nazionali che non riusciranno a strappare un pass per i Mondiali 2026 (a cui, per la prima volta nella storia, parteciperanno 48 Nazionali). Nella classifica del gruppo 2 l'Italia è in vetta con sei punti. Seguono, a pari punti, Belgio e Francia con tre punti. Chiude Israele, sconfitto in entrambe le gare già giocate. Lunedì prossimo, con fischio di inizio alle ore 20.45, l'Italia sfiderà Israele nella gara in programma allo stadio Friuli di Udine. Se vincessimo sia stasera sia lunedì la certezza di essere in prima fascia nel sorteggio dei Mondiali sarebbe quasi definitiva. L'omaggio a Totò Schillaci Prima di Italia-Belgio sarà dedicato uno show di immagini e luci a Totò Schillaci, l'ex calciatore scomparso recentemente a soli 59 anni. Sui maxischermi dell'Olimpico saranno proposti alcuni video di Italia '90, Mondiali di cui Totò fu indiscusso simbolo e protagonista. Nel mentre il centro del campo sarà illuminato dalla scritta ’19, Schillaci’. Dalla Tribuna Tevere si alzeranno infine delle fontane luminose. Nello stadio della Capitale Schillaci aveva realizzato le prime quattro delle sei reti messe a segno in quel Mondiale, un bottino che gli era valso il titolo di capocannoniere del torneo e l’ingresso di diritto nel gotha del calcio.

