Italiani vanno in pensione in media a 64,2 anni

La pensione media degli uomini è superiore del 35% di quella delle donne

L'età media di accesso alla pensione in Italia è di 64,2 anni. Un dato che, insieme alla generosità dei trattamenti rispetto all'ultima retribuzione, rischia di creare squilibri per il sistema previdenziale. È quanto emerge dal Rapporto annuale dell'Inps, dove si legge che "le previsioni Eurostat per l'Ue relative agli andamenti demografici fanno presagire un peggioramento del rapporto tra pensionati e contribuenti, con rischi crescenti di squilibri per i sistemi previdenziali, soprattutto per quei paesi, come l'Italia, dove la spesa previdenziale è relativamente elevata". La spesa previdenziale italiana si è attestata al 16,3% del prodotto interno lordo, un livello inferiore solo a quello della Grecia, a fronte di una media europea del 12,9%. I motivi alla base della spesa pensionistica italiana così elevata sono due. In primis, l'età effettiva di accesso alla pensione di vecchiaia è ancora relativamente bassa a causa dell'esistenza di numerosi canali di uscita anticipata dal mercato del lavoro. Tutto ciò, nonostante l'età legale per la pensione sia fissata a 67 anni e sia tra le più alte in Europa. Il secondo motivo è rappresentato dal fatto le pensioni sono, in media, generose. Infatti il tasso di sostituzione della pensione rispetto all'ultima retribuzione percepita prima del pensionamento è tra i più elevati nell'Unione europea, al 58,9%, quasi 14 punti percentuali sopra la media europea (45%). Pensioni: quelle degli uomini sono più alte di quelle delle donne Al 31 dicembre 2023 i pensionati erano circa 16,2 milioni, di cui 7,8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine per un importo lordo complessivo delle pensioni erogate di 347 miliardi di euro. Attenzione, però: il reddito medio da pensione per gli uomini è superiore del 35% di quello delle donne. Nel dettaglio, per gli uomini il reddito da pensione è in media di 2.056,91 euro, mentre per le donne è di 1.524,35 euro. Pensione: i dati a confronto Nel confronto con il 2012, anno di entrata in vigore della riforma Fornero, l'età media di pensionamento è cresciuta di oltre due anni (era al 62,1). L'Inps segnala che dal 2019 al 2021 i pensionamenti anticipati rispetto all'età di vecchiaia sono stati circa 500mila l'anno per poi scendere nel 2022 sotto quota 400mila e fissarsi a 300mila nel 2023. Infine, tra il 2019 e il 2021 ha avuto una parte significativa Quota 100, ma la parte principale in tutti e cinque gli anni l'ha avuta l'uscita con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 per le donne) possibile indipendentemente dall'età anagrafica.

