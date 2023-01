Ivana Spagna a RTL 102.5: "Ricordo quando Baudo disse alla Bertè della squalifica a Sanremo"

Continua la marcia di avvicinamento di RTL 102.5 al Festival di Sanremo. Ogni giorno, ospiti in 'Non Stop News', le più grandi voci italiane che hanno fatto la storia del Festival. Ospite di questa mattina di Barbara Sala, Luigi Santarelli e Antonio Sica è stata Ivana Spagna. "Sanremo mi ha dato tanto" racconta. "Sono affezionata a quella manifestazione perché per me è stata molto importante".





"Per me Sanremo è stato importantissimo, ma in diversi modi. La prima volta con la prima canzone che avevo scritto in italiano, 'Gente come noi'. Era la prima volta che mi si conosceva in Italia, visto che ero sempre all'estero. Per me quel terzo posto è stato un regalo bellissimo, una cosa inaspettata, una sorpresa. Speravo che andasse bene ma non speravo che andasse così bene". Ivana Spagna ripercorre su RTL 102.5 la sua storia e le sue partecipazioni al Festival di Sanremo. "Un'altra volta è stato con Loredana Bertè. Lei è pazzesca, è stato divertentissimo. È stato anche scioccante visto che la prima volta che sono salita da lei era arrivato Pippo Baudo per dire che la canzone era stata eliminata perché era un plagio, per cui immaginate cosa provammo. E invece fu anche la fortuna della canzone, perché tutti iniziarono a parlarne, e io rimasi lì per tre giorni".