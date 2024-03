Jannik Sinner batte Lehecka, e vola in semifinale a Indian Wells

Jannik Sinner avanza in semifinale per il secondo anno consecutivo al torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells (cemento, montepremi 9.495.555 dollari). Il 22enne altoatesino, numero 3 del mondo e del seeding, ha superato nettamente il coetaneo ceco Jiri Lehecka, numero 32 del ranking Atp e del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un'ora e 24 minuti.

Sinner affronterà in semifinale il vincente del match tra il ventenne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo e seconda testa di serie e il tedesco Alexander Zverev, numero 6 del ranking e del seeding. L’azzurro già nelle prossime ore ha la concreta possibilità di diventare il numero 2 della classifica ATP : Sinner, infatti, effettuerà il sorpasso su Carlos Alcaraz, se lo spagnolo perderà con Zverev nei quarti. Unica certezza al momento, in attesa del risultato di stanotte, è che il tennista italiano sabato scenderà in campo nuovamente e proverà ad allungare la sua striscia di vittorie.

SINNER, SONO SODDISFATTO DI COME HO GIOCATO

“Sono soddisfatto per come ho giocato perché di mattina c'è sempre vento e nel primo set è stata una situazione difficile da gestire. Lui è un giocatore incredibile, ha un potenziale enorme ed io sono davvero contento perché l'anno scorso qui ho fatto semifinale e quest'anno avrò la possibilità di giocarne un'altra. Questo è uno dei tornei più importanti della stagione”. Queste le parole di Jannik Sinner a caldo dopo la vittoria su Jiri Lehecka che lo qualifica alla semifinale del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells. Ad accompagnare Sinner in California c'è anche papà Hanspeter: “Per me è davvero speciale averlo qui. In passato non ho avuto tanto tempo da trascorrere con lui e con la mia famiglia. E' uno chef incredibile ma è anche un super papà ed è questa la cosa più importante. Mi ha dato anche qualche dritta giusta sul campo quando ero piccolo: mi diceva 'la cosa più importante è avere il movimento corretto non dove va a finire la palla”.