Jannik Sinner vince il torneo Atp 1000 di Cincinnati, in finale battuto Tiafoe 2 set a zero Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Cincinnati battendo l'americano Tiafoe 2 set a zero con parziali di 7-6, 6-2





Primo set

Il primo set termina al tie break con Sinner che vince 7-6, una sfida sempre in equilibrio fino alla fine. Non era iniziata nel migliore dei modi per l'altoatesino che ha conquistato il primo gioco dopo aver fatto un doppio fallo. Ai vantaggi si è assicurato il gioco. Sinner vince anche il secondo gioco, poi si deve arrendere all'americano che pareggia i conti. 2-2. Partita in perfetto equilibrio e prosegue sulla falsariga del un gioco conquistato e uno perso per entrambi. Dopo 36 minuti di gioco arriva il decimo ace di Sinner 6-5, quindi poi Tiafoe pareggia. Si va al tie break. 7-6 per Sinner che conquista il primo set in 55 minuti.





Secondo set

Si riparte da un set a zero per l'azzurro. Sinner impone subito il suo gioco, anche se si va ai vantaggi al primo gioco del secondo set. Piazzato il primo break della partita e l'italiano è avanti 1-0, poi arriva il 2-0. Quindi Tiafoe si tiene in partita e riesce a piazzare il primo gioco. 2-1 per l'altoatesino. Sinner resta concentrato e si porta sui 3 giochi a 1. L'americano cerca di restare in partita, ma l'azzurro resiste e dilaga. Finisce 6-2 per l'Italiano. Sinner conquista così il torneo Atp 1000 di Cincinnati.