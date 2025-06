BNL Italy Major Premier Padel 2025, ecco un bilancio della quarta edizione

Anche quest’anno il Padel è stato protagonista al Foro Italico di Roma.

Dall’8 giugno fino a ieri, domenica 15, i più grandi campioni internazionali si sono sfidati per il BNL Italy Major Premier Padel 2025.

Ieri sera, sotto un caldo torrido che ha invaso la capitale, sono andate in scena le due finalissime, maschile e femminile, che hanno decretato i vincitori di questa edizione.

IL FUTURO DEL PADEL INTERNAZIONALE

Si respira grande soddisfazione intorno ad uno sport che, anno dopo anno, cresce e diventa sempre più popolare. La quarta edizione del BNL Italy Major ha dimostrato soprattutto due cose: Gemma Triay è di nuovo – anche secondo il ranking – la miglior giocatrice del mondo, mentre Galan e Chingotto sono finalmente riusciti a rompere l’incantesimo Tapia-Coello.

Ma negli otto giorni di grande padel sui campi del Foro Italico c’è stato anche tanto, tantissimo altro, fra volti nuovi, storie divertenti e un momento potenzialmente storico per il futuro del padel a livello globale. Chingotto e Ale Galan che hanno festeggiato nella magica notte che gli ha regalato il titolo, a quasi un anno dall'ultima finale vinta contro Arturo Coello e Agustin Tapia. “La verità è che abbiamo smesso di pensare a troppe cose, alla fine è una partita di padel - racconta Galan nella conferenza stampa post partita -. Volevamo davvero vincere, abbiamo studiato tanto i nostri avversari e avevamo tante alternative e soluzioni, probabilmente troppe.

La fiducia in noi stessi è stata la chiave del match: quando l'abbiamo sentita e non abbiamo più pensato di continuo a cosa fare siamo riusciti a concretizzare i punti nei momenti chiave della partita".

Si è concluso anche il BNL Italy Major Wheelchair Padel, torneo nazionale in carrozzina che si è svolto sempre al Foro Italico nelle giornate passate. Giuseppe Galliano e Luca Taramelli si sono aggiudicati il titolo battendo in finale 76 62 Roberto Punzo e Salvatore Vasta.

OSPITI A SORPRESA

L’arrivo al BNL Italy Major di Sara Errani, con in valigia i due titoli vinti in doppio al Roland Garros, ha monopolizzato l’attenzione nei primi giorni del torneo. Ma la sua partecipazione non è stata solo una mossa pubblicitaria: Sara ha giocato anche una signora partita, insieme a Giulia Dal Pozzo, non andando così lontana dall’impresa contro Bellver/Rodriguez.