Josh O’Connor si unisce al cast del nuovo film di Steven Spielberg

Josh O'Connor ha firmato per recitare nel prossimo progetto cinematografico di Steven Spielberg. L’attore che all’inizio del 2024 è apparso nel film “Challengers” di Luca Guadagnino con Zendaya, sta vivendo un momento d’oro per la sua carriera. Dopo essere stato lanciato grazie alla serie Netflix “The Crown”, l’interprete britannico ha davanti a sé una serie di progetti molto interessanti.





COSA SAPPIAMO SUL FILM DI SPIELBERG?

La pellicola, ancora senza titolo, sarà prodotta e distribuita da Universal Pictures e per ora vede coinvolti attori come Emily Blunt, Colman Domingo, Colin Firth ed Eve Hewson. Si sa poco del progetto, anche se alcune fonti affermano che contiene elementi di fantascienza e segna la prima cosiddetta produzione di punta di Spielberg dal “Ready Player One “del 2018. È basato su una storia del regista, mentre la sceneggiatura è stata affidata di David Koepp, storico sceneggiatore di Spielberg con il quale ha lavorato per titoli come "Jurassic Park", "The Lost World: Jurassic Park", "La Guerra dei mondi" e "Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo". La produttrice è Kristie Macosko Krieger ("The Fabelmans", "West Side Story"), collaboratrice di lunga data di Spielberg. Universal ha fissato la data di uscita al 15 maggio 2026.





TRA TENNIS, PRINCIPI E ROHRWACHER

Attualmente O’Connor è in corsa nella stagione dei premi con “Challengers”, il film incentrato sul tennis diretto da Luca Guadagnino, che ha visto anche la partecipazione di Zendaya e Mike Faist. La pellicola ha incassato quasi 100 milioni di dollari in tutto il mondo tramite un'uscita nelle sale cinematografiche della MGM. L'attore, attualmente, sta girando il film drammatico di Kelly Reichardt sui furti d'arte “The Mastermind” con Alana Haim e sarà protagonista dell'ultimo giallo di Rian Johnson, “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, che Netflix presenterà l'anno prossimo. Tra il 2019 e il 2020, ha ricevuto il plauso di pubblico e critica grazie alla sua partecipazione nella terza e nella quarta stagione della serie televisiva “The Crown”. Grazie alla sua interpretazione del Principe Carlo ha vinto il Premio Emmy e il Golden Globe per il miglior attore in una serie drammatica. Recentemente è stato anche diretto da Alice Rohrwacher ne “La Chimera”, pellicola presentata a Cannes lo scorso anno.