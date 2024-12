Jovanotti a Belve, ecco cosa ha detto (anche sul presunto flirt con Valeria Marini)

Tra gli ospiti dell'ultima puntata del 2024 di Belve, in onda domani sera, martedì 17 dicembre, su Rai2 ci sarà Jovanotti.

Il cantautore è stato protagonista di un ritratto che ripercorre la sua vita, momenti esaltanti e quelli difficili, la popolarità e le critiche che "non mi disturbavano, anzi mi caricavano".

Jovanotti a Belve: cosa ha detto

Intervistato dalla padrona di casa Francesca Fagnani, Jovanotti ha parlato della depressione di sua madre:

"Lei era molto orgogliosa di questo figlio che aveva successo. Notavo in lei delle tristezze che mi hanno formato molto. Quando è morto mio fratello a mia madre si sono seccate le sacche lacrimali, quindi lei non è riuscita a piangere e per il resto della vita lei ha dovuto usare un collirio perché non riusciva più a produrre lacrime. Perché probabilmente sarebbero state troppe".

Sulla tragica morte del fratello in un incidente aereo, Lorenzo ha raccontato di conservare la sua Bibbia “tutta sottolineata”:

"La prima volta che ho aperto questa Bibbia ho trovato una frase sottolineata del libro di Giosuè che dice ‘Sii forte e risoluto’. E io quella cosa lì me la dico tutti i giorni".

Sul grave problema di salute di sua figlia Teresa, che lei aveva raccontato in un post, Jova ha spiegato come ha reagito:

"Ho reagito cercando di tirare fuori tutta la forza che avevo per essere un punto solido accanto a lei e accanto a sua madre".

L'incidente e il faticoso recupero

Quindi, sul 2024 che si sta mettendo alle spalle, il cantante ha ammesso che è stato "un anno difficile, di recupero fisico".

Il riferimento è al grave incidente capitatogli a Santo Domingo e alla faticosa e lunga riabilitazione che ne sono seguite:

"Mi sono sentito disorientato completamente. Avevo perso i miei colori, avevo perso il mio strumento fondamentale che è sempre stato il corpo. Però sto lavorando tanto e a marzo sarò pronto per il tour”

Nel corso dell'intervista ascolteremo anche il racconto dell'incontro con Silvio Berlusconi quando a inizio carriera gli propose di condurre la Tv dei ragazzi al posto di Paolo Bonolis.

Jovanotti ha avuto una storia con Valeria Marini?

Infine sul presunto flirt con Valeria Marini: "Sono un uomo elegante, non si parla di queste cose qua in pubblico. Non dovrebbe farlo neanche lei…"