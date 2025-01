Karius, dopo sei mesi da disoccupato il marito di Diletta Leotta trova squadra. Lei: "Orgogliosa di te"

Loris Karius ha firmato per lo Schalke 04, nella Serie B tedesca.

Si tratta del portiere tedesco protagonista in negativo della finale di Champions League persa dal Liverpool per 3-1 contro il Real Madrid nel 2018.

In quell'occasione l'estremo difensore del club inglese incappò in due clamorosi errori consegnando di fatto il prestigioso trofeo agli spagnoli.

La carriera di Karius

Dopo quel doppio incidente di percorso, la carriera di Karius, che all'epoca aveva solo 25 anni, si sfaldò.

Fu mandato in prestito per due stagioni al Besiktas in Turchia, poi Union Berlino e Newcastle. Pochissime presenze e disinteresse generale.

Karius da luglio scorso era disoccupato.

Quando sembrava in dubbio il fatto che riprendesse a giocare (l'ipotesi era di un impegno sempre maggiore nel mondo dello spettacolo), ecco la nuova avventura professionale, grazie alla fiducia del club storico del calcio tedesco che attualmente compare nella parte bassa della seconda divisione.

Le parole di Diletta Leotta

La moglie Diletta Leotta, attraverso una storia Instagram, si è complimentata con il marito dicendosi "orgogliosa di te".

In un'intervista a Stasera c'è Cattelan nei mesi scorsi disse:

"Io spero venga a giocare vicino Milano perché è il mio centro di vita, possiamo arrivare pure a Como. Sarebbe splendido perché lui non ha mai giocato in Italia".

E invece, Karius, classe 1993, ha scelto di tornare a lavorare in patria, con buona pace della moglie, che per tutta la stagione continuerà a raccontare le partite di Serie A su Dazn in giro per l'Italia.

Nel comunicato ufficiale dello Schalke 04 è riportata una dichiarazione del calciatore:

"La trattativa con i rappresentanti del club sono andati tutti molto bene e non vedo l’ora di allenarmi con la squadra.

Lo Schalke 04 è un grande club con tifosi molto appassionati, una cosa che ho già avuto modo di percepire durante le mie precedenti visite qui come giocatore".

Karius sarà legato allo Schalke 04 fino al termine della stagione. A quel punto, le parti decideranno se rinnovare l'accordo o se sia meglio separare le rispettive le strade.