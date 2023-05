Kiev, Bakhmut è distrutta ma non conquistata. Zaporizhzhia, ripristinata l’energia elettrica

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

Video e fotografie dei militari ucraini mostrano la distruzione di Bakhmut, ma la città non è caduta e si combatte ancora, ribadiscono le forze di Kiev. La situazione non è cambiata rispetto a ieri e controlliamo il distretto di Litak, nel sudovest della città, ha riferito la viceministra della Difesa ucraina, Hanna Malyar. Sul fronte russo arrivano le dichiarazioni del capo ad interim dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (DPR) Denis Pushilin “Lo sminamento di Bakhmut è iniziato” ha detto spiegando che le forze russe che hanno liberato la città stanno controllando gli edifici alla ricerca di esplosivi. Per la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, Volodymyr Zelensky ha "paragonato Hiroshima distrutta dalla bomba atomica americana ad Artyomovsk, ed ha fatto bene perché la Casa Bianca ha orchestrato entrambe le cose" ha detto commentando su Telegram, le parole del presidente ucraino a margine del vertice del G7, usando il nome russo di Bakhmut. Intanto il gruppo paramilitare russo Wagner ha dichiarato oggi che i suoi militari si ritireranno da Bakhmut dal 25 maggio al primo giugno e consegneranno le loro posizioni all'esercito regolare di Mosca, dopo aver rivendicato la conquista della città ucraina orientale. In primo piano in un botta e risposta a distanza tra Mosca e Kiev c’è anche l’annuncio dell’invio in Ucraina degli F-16. Il piano dell'Occidente di fornire all'Ucraina jet da combattimento F-16 di fabbricazione statunitense e di addestrare i piloti ucraini è completamente inutile. Le nostre capacità consentono di raggiungere indiscutibilmente ogni obiettivo dell'operazione militare speciale, ha affermato il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, come riporta Interfax.

L’ALLARME DELL’AIEA SU ZAPORIZHZHIA

Il direttore generale dell'Aiea Rafael Mariano Grossi in un tweet ha affermato che la situazione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia "è estremamente vulnerabile, questa situazione non può continuare", dopo che il sito dovuto disconnettersi dalla rete elettrica ucraina. "La centrale questa mattina è scollegata dalla rete elettrica esterna per la settima volta durante il conflitto, sta usando adesso generatori diesel di emergenza per l'alimentazione; la situazione della sicurezza nucleare dell'impianto è estremamente vulnerabile. Dobbiamo decidere di proteggere l'impianto ora: questa situazione non può continuare", ha scritto. Quasi due ore dopo l’allarme Suspilne, l'emittente statale ucraina, riferisce che l'alimentazione elettrica esterna alla centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata ripristinata.