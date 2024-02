L'appello degli agricoltori letto da Amadeus dopo mezzanotte

"Siamo vicini agli agricoltori". Amadeus conclude con queste parole la lettura sul palco dell'Ariston, a mezzanotte e un quarto, dell'estratto del Discorso per Sanremo presentato dagli agricoltori in protesta. Una versione più breve del documento integrale, consegnato nel pomeriggio all'organizzazione del festival e troppo lungo per le esigenze della diretta televisiva, condivisa con lo stesso Coordinamento nazionale riscatto agricolo.

IL TESTO

Nel testo, la richiesta di "una legge chiara che garantisca la giusta distribuzione del valore lungo la filiera agroalimentare, con reciproci benefici per produttori agricoli e consumatori". "Non siamo in piazaa per chiedere aiuti o sussidi - rivendicano gli agricoltori - ma solo per assicurarci che ci venga corrisposta la giusta remunerazione per il duro e insostituibile lavoro che svolgiamo quotidianamente, grazie al quale ogni cittadino può mangiare ogni giorno. Questo purtroppo non avviene da tempo, tanto che oggi la maggior parte dei frutti del nostro lavoro è ampiamente sottopagato, con ricavi che sono abbondantemente inferiori ai costi di produzione. Protestiamo quindi per difendere la dignità degli agricoltori e per chiedere con forza che venga corrisposto il giusto valore alle nostre produzioni. Senza agricoltura non c'è vita, non c'è sovranità alimentare, non c'è libertà; chiediamo solo la possibilità di continuare a onorare gli insegnamenti dei nostri genitori e dei nostri nonni, che con rispetto, amore e dignità ci hanno portato a coltivare il valore della terra e di ciò che rappresenta, con il solo e unico obiettivo di lasciare un mondo migliore ai nostri figli". La decisione di non far salire direttamente sul palco gli esponenti della mobilitazione "è stata una scelta condivisa con il ministro dell'Interno Piantedosi", spiega nel pomeriggio l'amministratore delegato di Viale Mazzini Roberto Sergio. A stretto giro la precisazione dell'ufficio stampa Rai: la decisione è stata presa esclusivamente dal capo dell'azienda che l'ha comunicata alle autorità competenti. Una soluzione individuata dopo giorni di tensione, che avrebbero messo in apprensione anche il governo per il timore di interventi incontrollati a pochi mesi dalle elezioni europee.