L’esordio dei Santi Francesi a Sanremo: “Il titolo del brano nato per sbaglio, ha deciso il correttore automatico”

Ieri sera, durante la prima serata del Festival di Sanremo 2024, i Santi Francesi hanno debuttato al festival con il loro brano “L’amore in bocca”. Ai microfoni di RTL 102.5, Alessandro De Santis e Mario Francesese hanno raccontato le impressioni a poche ore dalla loro prima esibizione sul palco dell’Ariston.

«Ieri è andata bene, ci siamo divertiti. Il titolo è nato per sbaglio, un annetto fa ho scritto una nota sul telefono e doveva esserci l’espressione ‘l’amaro in bocca’, il correttore ha deciso di scrivere ‘l’amore in bocca’. Suona molto bene. Per adesso questo Sanremo ci sta regalando tante cose belle»



I SANTI FRANCESI sono un duo hard-pop di Ivrea composto da Alessandro De Santis (voce, chitarra, ukulele) e Mario Francese (producer, tastiere, synthesizer e basso). Nel 2019 hanno pubblicato Tutti Manifesti, album totalmente autoprodotto che ha superato i 2.5 milioni di stream su Spotify. Nel 2020 hanno preso parte alla line up di Spaghetti Unplugged e nello stesso anno hanno collaborato con DADE al brano Giovani Favolosi, singolo con il quale hanno vinto l’edizione di Musicultura nel 2021. Nel luglio seguente, vengono invitati ad esibirsi in occasione del Giffoni Film Festival. Nel 2022 firmano un contratto di distribuzione con ADA Music Italy (Warner Music Italia) e il 25 marzo pubblicano il singolo “Signorino” (prodotto da DADE con la collaborazione di Rodrigo D’Erasmo agli archi). Il 6 maggio esce il brano “Buttami Giù” coprodotto insieme a heysimo e lo presentano live in apertura ai Fast Animals and Slow Kids al Fabrique di Milano la sera stessa. Sempre nella primavera 2022, viene pubblicata su Netflix la terza stagione della fortunata serie “Summertime”, nella cui colonna sonora viene inserito il loro brano “Giovani Favolosi”. A luglio 2022 vengono invitati ad esibirsi al Ferrara Summer Festival, dove aprono il live di Madame e Blanco. L’anno termina con la vittoria della sedicesima edizione di X Factor Italia e la release dell’EP “in fieri”, portato in scena nel 2023 nel loro primo tour nei club. Quest’estate il duo, prima di calcare i palchi dei festival estivi in giro per l’Italia e non solo, ha pubblicato il nuovo singolo “La Noia”. Il brano è stato accompagnato nelle settimane successive da “Noia Meraviglia”, un progetto che unisce immagini e parole voluto dai Santi Francesi e dal fotografo Simone Biavati, in cui hanno voluto raccontare cosa può contenere un momento di noia. A ottobre hanno firmato una personale versione, prodotta da DADE, di “Sere Nere” di Tiziano Ferro per la colonna sonora dell’opera prima di Gianluca Santoni “Io e il Secco”, presentata in anteprima al Festival del Cinema di Roma nella sezione Alice Nella Città. A novembre si sono esibiti al Grand Opening del Nitto ATP FINALS 2023, in qualità di eccellenze della Regione Piemonte. A dicembre sono stati protagonisti di un’emozionante esibizione presso il Ninfeo della Pioggia per il primo episodio della terza edizione di Star Walks e hanno partecipato con il singolo “Occhi tristi” alla finale di Sanremo Giovani.





Testo - "L'amore in bocca" - Santi Francesi

(di A. De Santis - M. L. Francese - C. Del Bono - A. De Santis - M. L.Francese - A. Filippelli - D. Bestonzo

Ed. Sony Music Publishing (Italy)/Taiga/Gorilla Publishing Milano)

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Ma l’amaro torna

Ed è la prima volta

La vita che mi togli

Passa dalle mani

Ma tu già lo sai

Che io non sarò mai

Un porto sicuro

In un mare calmo

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Ma l’amaro torna

Ed è la prima volta

La rabbia tiene svegli

Tutti gli animali

Ti rivedrò in un quadro

In un ricordo vago

In un porto sicuro

In un mare stanco

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

E intanto la tua luce sorge

Forte

Brucia la mia pelle

A volte

Mi racconterai delle tue ombre

E poi mi ci nasconderò

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

(Mi hai lasciato con l’amore in bocca)

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Sono le ultime gocce di pioggia

(fonte: TV Sorrisi e Canzoni)