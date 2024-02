L’Eurovision si avvicina. Loredana Bertè, i Jalisse e Marcella Bella si sfidano per rappresentare San Marino

Lo stratagemma per andare in Eurovisione

L’Eurovision è nato nel 1956, ma la Repubblica di San Marino è in gara solo dal 2008. I rappresentanti del piccolo stato non hanno mai superato la diciannovesima posizione. Ma l’obbiettivo che ha spinto i dirigenti sanmarinesi a partecipare al festival musicale è quello di promuove il turismo e far conoscere il piccolo territorio, di 61 km², ai cittadini europei. Per l’Italia la via d’accesso è il Festival di Sanremo mentre per San Marino la selezione avviene tramite “Una voce per San Marino”. Per questa ragione molti dei cantanti sanremesi che non sono riusciti ad aggiudicarsi il primo posto possono tentare di approdare all’Eurovision partecipando a questa competizione canora. A gareggiare saranno 8 big e 8 artisti emergenti.