L'Onu accusa Kiev e Mosca: "Esecuzioni sommarie di prigionieri". USA: "Se la Cina manda le armi a Putin, la guerra rischia di allargarsi su scala globale"

La guerra in Ucraina è stata protagonista nei giorni scorsi del vertice Ue a Bruxelles. Il presidente Zelensky ha proposto ai leader "un summit per la pace", da tenersi in una capitale europea. E ha elencato "ritardi che allungano i tempi della guerra". Intanto l'Onu ha accusato le forze ucraine e quelle russe di aver eseguito decine di esecuzioni sommarie di prigionieri di guerra durante l'invasione russa dell'Ucraina. "Siamo profondamente preoccupati per l'esecuzione sommaria di 25 prigionieri di guerra russi e di persone fuori combattimento e per quella di 15 prigionieri di guerra ucraini», ha affermato Matilda Bogner, capo della missione di monitoraggio dei diritti umani. Secondo Bogner, l'Onu ha documentato queste esecuzioni di russi da parte delle forze armate ucraine, "spesso effettuate immediatamente dopo la cattura sul campo di battaglia".





PODOLYAK: "DA BAKHMUT NON CI RITIRIAMO"

"Non ci ritiriamo da Bakhmut, ci sono battaglie abbastanza intense in tutte le direzioni, allo stesso tempo noi stiamo compiendo lì una missione importante, stiamo eliminando il resto delle forze russe, quelli che sono ancora in grado di combattere. Ma stiamo anche accumulando le nostre risorse e stiamo completando le nuove brigate per la controffensiva". Così all’Ansa il consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak, che conferma: "Sì, si stanno studiando possibili scenari previsti dalla stato maggiore, di cui non possiamo ovviamente dare dettagli, ma ci sono. E noi ci prepariamo in due sensi: da una parte ci difendiamo e dall’altro ci prepariamo per la controffensiva".





AUSTIN: "SE LA CINA MANDA LE ARMI A PUTIN, LA GUERRA RISCHIA DI ALLARGARSI SU SCALA GLOBALE"

l Segretario alla Difesa Lloyd Austin ha pronunciato ieri parole allarmanti nel corso di un’audizione nel Congresso: "Se la Cina dovesse decidere di consegnare armi letali alla Russia, non farà altro che prolungare la guerra in Ucraina". Ma, soprattutto: "Il conflitto potenzialmente potrebbe allargarsi non solo nella regione, ma su scala globale". È la prima volta che un ministro dell’Amministrazione Biden mette in così chiara relazione il possibile sostegno militare cinese e il pericolo di una conflagrazione mondiale.