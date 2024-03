L'Onu per la prima volta vota una risoluzione per il cessate il fuoco a Gaza

Nel documento, che ha ottenuto 14 voti a favore e l'astensione degli Stai Unti, che si erano opposti ad una risluzione in questo senso, si chiede un cessate il fuoco immediato per il Ramadan rispettato da tutte le parti che conduca ad un cessate il fuoco durevole e sostenibile ed il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, nonché la garanzia dell'accesso umanitario per far fronte alle loro esigenze mediche e umanitarie. L'adozione è stata salutata con un lungo applauso ed il Segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, ha detto che "questa risoluzione deve essere attuata, un fallimento sarebbe imperdonabile". Il presidente israeliano, Benjamin Naetanyahu, che mai aveva ricevuto censure ufficiali per la guerra a Gaza, ha duramente dimostrato il proprio disappunto: ha annullato la partenza per Washington di una delegazione di alto livello israeliana, indicando come motivo proprio l'astensione degli Usa all'Onu. "La nostra decisione di astenerci non deve essere percepita come un'escalation da parte di Israele", ha commentato invece il portavoce del Consiglio della sicurezza nazionale americana, John Kirby, commentando la reazione del premier israeliano Benjamin Netanyahu al voto all'Onu. Il fatto che la risoluzione approvata dal Consiglio di Sicurezza Onu non condanni l'attacco di Hamas del 7 ottobre e' una vergogna". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Gilad Erdan. "Hamas ha iniziato la guerra, da questo testo sembra che la guerra sia iniziata da sola - ha aggiunto - Israele non voleva questa guerra". "Non subordinare il cessate il fuoco al rilascio degli ostaggi danneggia gli sforzi, tutti avrebbero dovuto votare contro questa vergognosa risoluzione", ha detto ancora. Nessun membro del Cds ha votato contro.