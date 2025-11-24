L'ultimo viaggio di Ornella Vanoni: i funerali alle 15. Su RTL 102.5 andrà in onda l'iconico concerto

Una coda interminabile di fan, gente comune. Adulti e giovani. Tutti in fila, in una Milano freddissima, per Ornella Vanoni. La camera ardente ha chiuso da poco, oggi alle 15 nella chiesa di San Marco a Brera, nel quartiere dove viveva a Milano, sarà celebrato il funerale della Vanoni. La cerimonia sarà a ritmo di jazz: Vanoni aveva chiesto che a suonare fosse Paolo Fresu.

Al funerale sarà presente il Sottosegretario di Stato alla cultura, Gianmarco Mazzi. Il sottosegretario con la delega alla musica, negli anni '80, ha collaborato a lungo con l'artista scomparsa venerdì scorso. E oggi, a partire dalle 15, all'interno di "The Flight", con Matteo Campese e La Zac, l'omaggio di RTL 102.5 alla grande artista Ornella Vanoni. RTL 102.5 trasmetterà integralmente l'iconico concerto dello scorso anno. L'ultimo nella sua Milano, al Teatro degli Arcimboldi.

UN CUSCINO DI ROSE GIALLE

La bara color noce ed un cuscino di rose gialle avvocate in un nasco con una sola scritta: Gino. È l' l'omaggio di Gino Paoli ad Ornella Vanoni. Un gesto che emoziona tutti. I due sono stati legati a lungo da un rapporto indelebile.

L'ARRIVO DEL PRESIDENTE DEL SENATO

Ai funerali è atteso anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Ieri sono state oltre 5mila le persone che si sono recate alla camera ardente. Una sola rosa bianca è stata posizionata sulla bara semplice, in legno chiaro, ai piedi del palco tante volte solcato dalla Vanoni attrice.

Non si contano gli omaggi floreali arrivati tra ieri e oggi: dietro feretro sono adagiate tre grandi corone di rose e ai lati vasi di fiori rosa e girasoli. Tantissimi personaggi del mondo della tv e della musica hanno reso omaggio ad Ornella.

IL MESSAGGIO DI ADRIANO CELENTANO SUI SOCIAL

"Cara Ornella, ti voglio ricordare come sei sempre stata: libera, simpatica, intelligente, colta, bella, con la tua voce eternamente unica. Un'artista senza tempo": così Adriano Celentano sui social ricorda Ornella Vanoni

"SARAI PER SEMPRE ORNELLA"

La sua voce, elegante da sempre, ha accompagnato intere generazioni. Riscoperta anche dalla Gen Z: basti pensare a quanto sia diventata virale sui social "Sant'allegria". Pubblicata ovunque sui social, la scorsa estate dai ragazzi di ogni età.

A rompere il silenzio, sulle pagine de Il Corriere della sera, è Veronica De Andreis, assistente e confidente di Ornella Vanoni per otto anni. «È tutto molto strano, mi sento confusa», racconta al Corriere della Sera. «Sceglievamo assieme tante cose, come si dovesse vestire, che impegni prendere. Mi prendevo cura di lei e ideavamo tanti progetti. Leggeva ogni giorno due o tre quotidiani», ricorda ancora la De Andreis.

“Lei era parte della mia vita prima di incontrarla. I nostri incontri sono sempre stati pieni di calore, di fortuna, di coraggio, di verità, di audacia”. Geppi Cucciari ricorda Ornella Vanoni. “Mi dispiace di averla vista meno di quanto avrei voluto e oggi forse tutti quelli che un po' la piangono pensano a questo, alle persone anziane che abbiamo vicino che abbiamo visto meno di quello che avremmo voluto. Lei era un simbolo di libertà, una donna forte, intellettuale, un'artista grandiosa, era tutto questo e poi ha avuto il privilegio anche di invecchiare, con lo stesso coraggio che avevaanche più da giovane, più da ragazza, di poter dire quello che voleva”, ha concluso Cucciari.

LA LETTERA DI ROBERTO VECCHIONI

«Quando penso a una donna, una donna nel senso più pieno del termine, penso a te» — inizia così una lettera bellissima, emozionante, che Roberto Vecchioni dedica alla Vanoni. «E lo stesso vale per l’amore: tu hai amato il mondo intero e il mondo, in risposta, ti offriva fiori, foglie, alberi, solo perché esistevi. Non credere che mi vedrai piangere: non potrò mai convincermi che tu non ci sia più. Tu non appartieni al passato né al futuro, vivi fuori dal tempo. Sei la persona, la donna più straordinaria che abbia incontrato nell’arte. Sei la rappresentazione stessa della libertà e della vita».



