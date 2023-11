La banda del buco scoperta a Napoli, passava dalle fogne e accumulava ricchezze

Capi di abbigliamento, cellulari, attrezzi da lavoro. Anche opere d'arte e catalizzatori d'auto: tutto faceva brodo per la "banda del buco" napoletana sgominata dai carabinieri che oggi hanno notificato cinque arresti in carcere e quattro ai domiciliari. Passando dalle fogne sbucavano da pavimenti e mura mettendo a segno furti di ingente valore nel cuore della città. A farne parte sarebbero state 14 persone, ma solo per nove sono state notificate misure cautelari. Due i furti, piuttosto eclatanti, contestati agli indagati, anche se la Procura si sta concentrando su altri episodi che sembrano avere la stessa paternità. Il primo in noto negozio di abbigliamento nel quale sono stati trafugati - e poi recuperati dalle forze di polizia - scarpe e abbigliamento per 173mila euro; il secondo alla biblioteca storica dell'ex complesso ospedaliero Gesù e Maria dove sono stati trafugati oggetti d'interesse storico-culturale, tra cui una statua, cimeli e testi antichi. Il gip di Napoli Giovanni Vinciguerra ha sottolineato, nella sua ordinanza, l'impressionante "scaltrezza, l'elevata professionalità e la spregiudicatezza degli appartenenti all'associazione".

IL RICCO BOTTINO

E le indagini giustificano gli aggettivi del giudice, visto cosa è stato recuperato dagli investigatori: gruppi elettrogeni silenziosi, jammer per silenziare gli allarmi, sega taglia cemento, martelli pneumatici e lampade a lunga durata. L'occorrente per scavare per mesi. E i bottini, ricettati, hanno fruttato sempre ingenti guadagni. A dare avvio alle indagini sono stati i condomini di un palazzo storico: attraverso un tombino che si trova nell'androne, i ladri si introducevano nel sottosuolo spacciandosi per operai. La banda, costretta a rinunciare ad un colpo "grosso" dopo aver sentito il fiato sul collo delle forze dell'ordine, non si perde d'animo e decide di dedicarsi anche ai furti dei catalizzatori d'auto: contengono metalli preziosi come platino, palladio e rodio, che valgono 10 volte più dell'oro e che fruttano anche mille euro a pezzo. Vengono organizzate missioni anche fuori regione e compiono una decina di furti, in varie città del centro nord, tra le province di Roma, Ancona, Firenze e Bologna.