La Cina censura la puntata speciale con la reunion di "Friends", via Lady Gaga e Justin Bieber, l'ira dei fan

Ovunque nel mondo i milioni di appassionati della serie televisiva “Friends” hanno apprezzato la puntata speciale con la reunion dei protagonisti. O meglio quasi ovunque. In Cina, infatti, mancava qualcosa. E i fan se ne sono accorti. Dalla puntata di circa un'ora e mezza, infatti, sono stati tagliati i cameo di Lady Gaga, Justin Bieber e la band super star del K-Pop Bts, star 'colpevoli' di aver offeso in qualche modo il governo di Pechino nel passato.

Ira dei fan cinesi della serie tv

Della censura si sono accorti i telespettatori cinesi che sui social hanno manifestato la loro rabbia con messaggi di protesta: "Aiuto! Non cambieremo mai? Questo mi fa venire ancora più voglia di vedere le scene tagliate", ha commentato un utente sulla piattaforma di microblogging Weibo. Altri fan hanno acquisito e condiviso le clip eliminate o il link dell'episodio completo. Friends, serie cult, che esordì nel 1994, raccontando uno spaccato della generazione americana di fine millennio, con toni leggeri e aperti, ha avuto un enorme seguito in Cina con molti ragazzi che attribuiscono alla serie il merito di averli introdotti alla lingua inglese e alla cultura americana.

Censurate le star accusate di atteggiamenti anti-cinesi